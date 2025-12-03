Ieri, Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență (OUG) care îi permite să pună în aplicare a sancțiunilor internaționale legate de Lukoil. Proiectul introduce un mecanism de „supraveghere extinsă”, care permite Guvernului să intervină direct în activitatea companiilor din România care sunt afectate de sancțiuni, potrivit Hotnews. Principalul instrument introdus prin acest act normativ este cel de supraveghere specială, potrivit unui comunicat al Guvernului. Acesta permite Guvernului României, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), să intervină în situațiile în care sancțiunile internaționale pot avea un impact economic semnificativ asupra economiei naționale sau a unor sectoare cheie. Ministerul de resort poate propune instituirea acestei măsuri și desemnarea unui supraveghetor care să gestioneze situația.

Purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat că supraveghetorul va fi sub coordonarea ministerului de resort. Va primi o indemnizație plătită de companie, dar nu mai mult de 10.000 lei brut. Supravegherea specială poate fi activată fie la cererea companiei vizate, fie din oficiu, prin decizie guvernamentală, și poate fi revocată odată ce condițiile care au justificat-o au încetat.

Sancțiunile SUA au intrat în vigoare pe 21 noiembrie, în privința rafinăriei Petrotel – Lukoil. În cazul benzinăriilor, sancțiunile se aplică începând cu 13 decembrie. Întrebat despre situația rafinăriei, președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că ”nu se va întâmpla nimic dramatic” în următoarele săptămâni.

De câteva săptămâni, rafinăria Petrotel este în mentenanță, ceea ce înseamnă că, oricum, în această perioadă, nu funcționează. Începând cu 21 noiembrie, când intră în vigoare sancțiunile, vor fi blocate plățile legate de rafinărie. Nu există informații despre ce se întâmplă cu cei aproximativ 500 de angajați de la Petrotel.

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția. Mai deține și compania Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, care se ocupă de comerțul angro cu combustibili.

De asemenea, are o participație de 87% în perimetrul Trident din Marea Neagră, pentru explorarea gazelor, alături de compania Romgaz. Soarta acestor active este incertă, din cauza sancțiunilor impuse de SUA. În urmă cu o săptămână, ministrul energiei Bogdan Ivan și președintele Nicușor Dan vorbeau despre posibilitatea ca statul să preia temporar activele Lukoil. Însă, acum, se pune problema ca statul să nu mai încerce o astfel de preluare, deoarece ar fi costuri prea mari pentru operarea rafinăriei, sute de milioane de euro, bani de care Guvernul nu dispune, potrivit unor surse guvernamentale.