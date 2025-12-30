Vor fi cele mai mari investiții făcute vreodată, executate simultan

N. Dumitrescu

Având în vedere că mai sunt doar câteva zile până la finalul anului 2025, primarul Mihai Polițeanu a dorit să facă publică ”situația marilor proiecte care se derulează în Ploiești”. Astfel, în mod concret, acesta a oferit detalii despre cele mai importante proiecte ale Primăriei Ploiești, situația fiind valabilă la data de 23 decembrie a.c. Este vorba despre următoarele proiecte: *Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturilor rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (str. Libertății). Contractul de execuție este semnat, valoarea investiției este de 81.133.594 lei fără TVA, sursa de finanțare – fonduri europene și fonduri proprii. În funcție de vreme, organizarea de șantier se va realiza în ianuarie/februarie 2026, lângă Gara de Vest, în zona cunoscută de ploieșteni drept “Dallas”. *Refacerea zonelor din jurul gărilor de Sud și de Vest, inclusiv pasaje subterane în fața Gării de Sud. Valoare estimată 48.438.907 lei fără TVA, sursa de finanțare fonduri europene și proprii. Ofertele depuse sunt la stadiul de evaluare financiară, iar câștigătorul va fi anunțat în ianuarie 2026. *Achiziția a 20 de tramvaie noi. Valoare estimată 200.000.000 lei fără TVA. Procedura de achiziție este în desfășurare, la nivel de evaluare tehnică, fiind doi ofertanți. Procedurile pentru asigurarea finanțării sunt și ele în desfășurare, respectiv o finanțare europeană nerambursabilă de 9 milioane de euro și un împrumut de 36 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții. *Achiziția unui grup de motoare în cogenerare cu putere de 40MW pentru Termo Ploiești. Valoare estimată 57.843.200 lei fără TVA, sursa de finanțare fonduri proprii (împrumut). Primăria se află în faza finală a procedurii de achiziție, respectiv evaluarea financiară. Dacă licitația se va încheia bine, și cu desemnarea unui câștigător, semnarea contractului este programată în ianuarie 2026. *Reabilitarea a 24 km de rețea termică primară. Valoare estimată 172.222.934 lei fără TVA, sursa de finanțare fonduri europene și proprii. Licitația a fost pornită de curând și are termen de depunere a ofertelor 20 ianuarie 2026, însă, fiind o investiție foarte mare, primăria se așteaptă la cereri de prelungire cu 10-15 zile.*Refacerea centrului orașului. Licitația va porni în cursul lunii ianuarie 2026. Valoarea totală a proiectului este estimată la 96.272.559 fără TVA, sursa de finanțare fonduri europene și proprii. Având în vedere că proiectul are două componente (regenerare urbană și mobilitate), corespunzătoare unor linii diferite de finanțare europeană, vor exista și două licitații diferite.*Reabilitarea străzii Mihai Bravu (fără poduri), inclusiv scoaterea șinelor de tramvai. Valoare estimată 24.166.100 lei fără TVA, sursa de finanțare fonduri proprii (împrumut). Licitația va fi pornită în cursul lunii ianuarie 2026. *Construire Centru de îngrijiri paliative la Spitalul Municipal. Valoarea totală estimată a proiectului este de 22.480.057 fără TVA. Sursa de finanțare fonduri europene și proprii. Licitația pentru desemnarea firmei care va realiza lucrările va fi demarată în primul trimestru al anului 2026. ”Lista menționată include doar proiectele cu valoare foarte mare pentru care licitațiile pentru execuție sau proiectare și execuție s-au finalizat deja sau se vor finaliza în 2026, deci cu termene pentru începerea proiectării sau execuției de până în maximum un an. Valoarea cumulată a acestor mari proiecte este de 702.557.351 de lei fără TVA. Vor fi cele mai mari investiții făcute vreodată în Ploiești și care sunt executate simultan într-un interval de la un an până la 3 ani de la momentul ordinului de începere. Există în continuare riscuri și pentru asta trebuie responsabilitate din partea decidenților de la nivel politic sau administrativ. Situația financiară a primăriei este mai bună decât în urmă cu un an, dar este în continuare precară în mod obiectiv. Există o componentă substanțială de contribuție proprie a primăriei pentru cofinanțarea proiectelor europene și pentru a o asigura din veniturile proprii sau împrumuturi trebuie prudență. Între timp, au mai fost semnate două contracte de execuție pentru digitalizarea celor două spitale ale Ploieștiului – Pediatrie și Municipal, și un contract de finanțare europeană pentru lucrări de anvelopare a patru blocuri (bloc 23B – Str.Constantin Brezeanu 1B, bloc 26F – Bd. Republicii nr.169-173, bloc 28E – Colinei nr. 2 și bloc 34A1 – Gheorghe Doja nr. 35). A mai fost semnat un contract de finanțare și pentru construcție sală de sport la Liceul Toma Socolescu și vom mai semna destul de repede alte contracte de finanțare europeană pentru eficientizare energetică pentru alte două blocuri și trei licee – Cuza,

1 Mai și Apostol Andrei. Ceea ce înseamnă că și în cazul acestora vom da drumul la licitații pentru proiectare și execuție în anul 2026”, a mai precizat primarul Mihai Polițeanu, referitor la marile proiecte derulate de către Primăria Ploiești, la finalul anului 2025.