V. S.

La o lună de la declanșarea crizei apei în Prahova, Consiliul Județean Prahova a anunțat noi intervenții desfășurate la Barajul Paltinu. Duminică, 28 decembrie, specialiștii au repornit ambele hidroagregate de la joasă adâncime, în cadrul unei noi etape de lucrări menite să stabilizeze sistemul și să asigure continuitatea alimentării cu apă.

Al doilea grup hidro a fost pus în funcțiune în jurul orei 10.00, cu un debit de aproximativ 2,5 mc/s, fiind concomitent închisă priza de suprafață. Evacuarea apei către lacul Voila a început după ce nivelul de turbiditate a scăzut la valori acceptabile, proces ce a durat circa 2–3 ore. Ulterior, debitul a fost menținut constant, iar întregul circuit tehnic a fost monitorizat atent, fără ca populația să fie afectată.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a fost prezent la fața locului, alături de echipa tehnică. Acesta a transmis mulțumiri tuturor instituțiilor implicate, subliniind că sistemul funcționează, în prezent, într-un regim apropiat de normal, însă lucrările vor continua și în perioada următoare.

Autoritățile arată că urmează o etapă orientată spre prevenție și consolidare: mărirea capacităților de stocare prin realizarea de noi bazine și rezervoare, forarea de puțuri, modernizarea infrastructurii existente și dezvoltarea unor surse alternative de alimentare. Pe termen mediu va fi necesară și o intervenție de amploare la baraj, care va include decolmatarea acumulării și repunerea în funcțiune a vanei de evacuare de fund.

Barajul Paltinu rămâne un punct strategic pentru alimentarea cu apă a județului și necesită supraveghere constantă, având în vedere complexitatea construcției și rolul său multiplu.

Președintele CJ Prahova le mulțumește prahovenilor pentru răbdarea din ultima perioadă și transmite că transparența și comunicarea corectă sunt esențiale, mai ales într-o situație care a stârnit numeroase discuții publice. Acesta a precizat că soluțiile adoptate au fost bazate pe expertiza tehnică a specialiștilor, nu pe decizii politice, iar eforturile vor continua până la stabilizarea completă a sistemului.