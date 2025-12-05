Lotul național U18 al României se află în pregătire la București! Acțiunea a început pe 29 noiembrie, iar tricolorii au disputat un meci amical împotriva echipei Agronomia București (Liga 1), pe care l-au câștigat convingător: 84–57.

Un test valoros pentru echipa pregătită de antrenorii de la CSM Ploieşti, Ionuț Ivan – antrenor principal, Cristian Trandafir– antrenor secund, Robert Munteanu – preparator fizic.

Sportivii convocați în lotul național U18 sunt Vancea Vlad, Diaconescu Federico, Pap Zoltan, Szekely Zsolt, Fometescu David, Borcan Vlad, Ciulin Sebastian, Cepoi Radu,Topai Andrei, Șerban Alexandru, Filip Mihai, Boghean Sebastian, Panzaru Tudor, Hadar Antony, clubul CSM Ploieşti remarcându-se, de asemenea, prin convocările unor jucători la această acțiune.