V. Stoica

La Barajul Paltinu, s-a desfășurat, luni după-amiază, o amplă ședință de lucru convocată de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, cu participarea tuturor instituțiilor implicate în gestionarea crizei de apă care afectează 13 localități din Prahova și două din județul Dâmbovița. Au fost prezenți reprezentanți ai Apelor Române, ai Exploatării Sistem Zonal Prahova (ESZ), ai Hidro Prahova, ai Hidroelectrica, ai Instituției Prefectului, ai Direcției de Sănătate Publică, precum și primarii celor mai afectate comunități. Invitații au fost transmise și ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, precum și tuturor edililor din zonele rămase fără apă, însă ministrul nu a participat la reuniune, contrar anunțului inițial.

În cadrul discuțiilor, a fost clarificat faptul că oprirea furnizării apei nu a fost cauzată de operatorul Hidro Prahova, ci de imposibilitatea Apelor Române de a livra apă brută din cauza turbidității extrem de ridicate, care a făcut imposibilă captarea și tratarea în condiții conforme. Cu alte cuvinte, lipsa apei la nivel local este consecința blocajului de pe întreg lanțul de captare și tratare.

Pentru asigurarea unei informări corecte a publicului, președintele Consiliului Județean, Virgiliu Nanu, a solicitat explicații tehnice directe, acces la toate datele privind modul de gestionare a situației la baraj, cauzele reale ale întreruperii, stadiul intervențiilor și un calendar realist al etapelor necesare reluării alimentării cu apă potabilă. Șeful administrației județene a subliniat că populația are nevoie de informații precise, nu de termene speculative sau declarații contradictorii.

Specialiștii au prezentat situația tehnică actuală și au stabilit un calendar operațional ferm. Conform estimărilor, ieri, nivelul apei din Barajul Paltinu ar fi urmat să atingă cota de 626 metri, permițând reluarea captării prin priza de semiadâncime. Apa urma să ajungă la ESZ Prahova în aproximativ două ore, după care către Stația de Tratare Voila. Acolo vor fi necesare 48–72 de ore pentru decantare, filtrare, stabilizarea parametrilor și efectuarea analizelor prevăzute de OG nr. 7/2023. Ulterior, Hidro Prahova va realiza ultima etapă de filtrare și reglare, iar apa va putea fi introdusă treptat în rețea. Procesul complet de presurizare și distribuție la consumatori poate dura încă aproximativ două zile.

Dacă toate etapele decurg conform planului și nu apar noi perturbări, cel mai optimist termen pentru reluarea alimentării este luni, 8 decembrie. Orice alt termen vehiculat public nu are fundament tehnic.

Consiliul Județean Prahova își exprimă deplina înțelegere față de disconfortul semnificativ resimțit de populație, de instituțiile publice, operatorii economici și serviciile esențiale. Președintele CJ Prahova a solicitat tuturor instituțiilor implicate să transmită exclusiv informații verificate, clare și responsabile. „Criza poate fi depășită doar prin cooperare directă între instituții, comunicare transparentă, respectarea fiecărei etape tehnologice și asumarea responsabilității”, a declarat Virgiliu-Daniel Nanu.

Consiliul Județean Prahova va continua coordonarea întregului proces și va menține un dialog permanent cu Apele Române, ESZ, Hidro Prahova, Hidroelectrica, DSP, primăriile afectate și Ministerul Mediului.

Virgiliu Nanu: „Confuzia nu ajută pe nimeni, iar responsabilitatea trebuie asumată corect”

Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova, a transmis un mesaj în urma ședinței de la Paltinu: ”Am clarificat un lucru esențial: distribuția apei a fost oprită de Apele Române, din cauza turbidității extreme, înainte ca apa să ajungă în sistemul de tratare. Hidro Prahova nu a avut ce distribui. Confuzia nu ajută pe nimeni, iar responsabilitatea trebuie asumată corect. Am cerut explicații directe și un calendar realist pentru reluarea alimentării. Cel mai optimist termen este luni dimineață, 8 decembrie, dacă toate etapele tehnice decurg fără probleme. Oamenii au dreptul să știe cât durează și de ce. Știu cât de greu este. Fiecare familie, fiecare școală, fiecare agent economic simte această criză în mod direct. Nu există confort într-o astfel de situație, iar răbdarea oamenilor este pusă la încercare. Le mulțumesc celor care își păstrează calmul și înțeleg că lucrurile trebuie făcute corect pentru ca alimentarea să fie reluată în siguranță. Instituțiile trebuie să acționeze împreună. Doar așa depășim această criză: prin colaborare reală, comunicare transparentă, respectarea fiecărei etape tehnice și asumarea responsabilității. Asta am cerut, asta facem. Voi continua să fiu în teren, alături de toate echipele implicate, și voi comunica în timp real fiecare informație verificată. Oamenii pot duce greul dacă primesc adevărul. Asta le datorăm”.

Câmpina: Dispecerat special pentru problemele apărute la centralele termice

Criza de apă continuă să genereze dificultăți majore în municipiul Câmpina, inclusiv defecțiuni la centralele termice individuale. În acest context, primarul Irina Mihaela Nistor a anunțat înființarea unui dispecerat dedicat preluării sesizărilor privind problemele tehnice provocate de lipsa sau scăderea presiunii apei.

Primăria, prin Poliția Locală, a mobilizat echipe de intervenție cu sprijinul firmelor specializate din oraș, pentru a asigura intervenții rapide acolo unde apar avarii. Primarul a mulțumit firmelor care s-au implicat și a făcut un apel către toate celelalte companii de profil să se alăture acestui efort comun.

Totodată, administrația locală îi roagă pe cetățeni să solicite sprijin doar în situațiile în care este cu adevărat necesar, pentru a evita supraîncărcarea echipelor de intervenție și pentru a prioritiza cazurile urgente.

Măsura este esențială în contextul temperaturilor scăzute și al impactului pe care criza apei îl are asupra confortului populației.

Numărul dispeceratului: 0244.332.420.

Virgiliu Nanu a urmărit procesul reluării alimentării din acumularea Paltinu

Președintele Consiliului Județean Prahova urmărește în continuare situația alimentării cu apă a localităților afectate de întrerupere, astfel încât cei peste 100.000 de locuitori să aibă cât mai repede apă potabilă la robinet. Astfel, ieri dimineață, Virgiliu Nanu a mers la stația de filtrare Voila, apoi la bazinele ESZ și Hidro Prahova, pentru a vedea personal că totul este pregătit pentru momentul în care apa va porni din Barajul Paltinu către sistemul de alimentare. Potrivit șefului administrației județene, nivelul din baraj depășise ieri dimineață cota de 626 m, iar acest lucru a permis reluarea procesului.

Ulterior, Virgiliu Nanu a venit cu noi precizări: ”La ora 12.00, apa a plecat din Barajul Paltinul. În aproximativ două ore va ajunge în stația de filtrare Voila, unde echipele sunt pregătite să preia fluxul și să continue procesul de tratare. Sunt în legătură permanentă cu toate instituțiile implicate pentru ca pașii să se deruleze fără întârzieri și fără blocaje. Fiecare etapă contează, iar obiectivul este clar: apa să ajungă în cel mai scurt timp și în condiții de siguranță la prahoveni”, a anunțat șeful administrației județene.

Pompierii au continuat distribuirea apei menajere pentru polulație

Acțiunile pompierilor de la ISU Prahova pentru sprijinirea populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județul Prahova au continuat și ieri. Pompierii ISU Prahova au distribuit apă menajeră, astfel: în Câmpina, la Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcția Economică, Liceul de Electromecanică, Spitalul Voila, Centrul de Bătrâni Conacul Bunicii, strada Răcitor, Centrul de autism; în Băicoi, la Spitalul Orășenesc Băicoi, Spitalul Patrick și în mai multe locații stabilite de către autoritățile locale, unde sunt amplasate recipiente; în Brebu, sediul primăriei; în Florești, la Spitalul TBC; în Bănești, în locațiile stabilite de autoritățile locale; în Șotrile, la Căminul Cultural.

Transporturile de apă menajeră în locațiile amintite se desfășoară continuu, apa fiind suplimentată constant în funcție de necesități. Astfel, au fost efectuate 21 de transporturi de apă menajeră, fiind distribuită o cantitate de 49.500 litri.

De asemenea, pompierii din cadrul Detașamentului Câmpina au acordat sprijin pentru distribuirea baxurilor cu apă potabilă către populație la Biserica Sf. Parascheva din municipiul Câmpina, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Andreia Ursachi.

Consiliul Județean Prahova a transmis, ieri după-amiază, noi informații privind reluarea alimentării cu apă în sistemul deservit de Barajul Paltinu. ”Astăzi (n.n. – ieri), la ora 12, a fost pornită priza intermediară de la Barajul Paltinu, cu un debit maxim de 3 metri cubi pe secundă și o turbiditate inițială de 82 NTU. La ora 14, apa a ajuns în acumularea Voila, însă nivelul de turbiditate a crescut până la 43.000 NTU, ca urmare a aluviunilor acumulate pe albia râului Doftana, valorile continuând să fluctueze și în prezent. Vestea bună este însă că turbiditatea la priza de semiadâncime de la Barajul Paltinu rămâne constantă, în parametri favorabili.

Pentru a putea începe procesul de tratare, turbiditatea trebuie să scadă sub pragul tehnologic de 500 NTU, măsurată în Stația de Tratare a Apei Voila. După stabilizarea acestui parametru, sunt necesare aproximativ 72 de ore pentru tratarea completă a apei înainte ca aceasta să poată fi introdusă în sistemul de distribuție al operatorului Hidro Prahova.

Din momentul în care apa tratată intră în sistem, primele localități de pe traseu pot fi alimentate în aproximativ 48 de ore cu apă tehnologică. Aceasta însă nu va fi potabilă până când Direcția de Sănătate Publică nu finalizează analizele obligatorii și nu emite avizul de conformitate.

Pe tot parcursul zilei, în Celula de Criză au fost prezenți, alături de președintele CJ Prahova, reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor Române, ESZ, Hidro Prahova și Hidroelectrica”, este mesajul transmis de Consiliul Județean, marți după-amiază.