Săptămâna trecută, CS Ariceștii Rahtivani a trăit un moment special, plin de emoție și bucurie – Gala Sportivilor.

Cu multă mândrie, au fost premiați toți copiii clubului, din toate secțiile sportive, pentru efortul, perseverența și pasiunea cu care au muncit zi de zi. Fiecare zâmbet, fiecare medalie și toate aplauzele au fost o recunoaștere sinceră a muncii lor și a visurilor pe care le construiesc prin sport, sportul din Aricești găsind sprijin constant în edilul Gheorghe Orbu, alături de viceprimar și Consiliului Local, președintele Gheorghe Rohat susținând constant performanța, educația și spiritul de echipă,sportivii, părinții și antrenorii formând o frumoasă echipă.