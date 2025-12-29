N. Dumitrescu

În administrația ploieșteană, salariile nu vor crește în anul 2026, acestea fiind ”înghețate” la nivelul valorii lunii din decembrie 2025. Decizia este una oficială, aceasta fiind aprobată într-o ședință a Consiliului Local Ploiești care a avut loc înainte de Crăciun. De adăugat însă faptul că măsura era una așteptată, dar era nevoie ca să fie și legiferată, având în vedere deciziile stabilite în acest sens la nivel guvernamental și care, în mod automat, se aplică în toată țara. ”Având în vedere prevederile art. XVI din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care reglementează la alin. (3) că ”Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2026, începând cu data de 1 ianuarie, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se menţin la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2025, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, în temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se mențin în plată salariile de bază stabilite potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/30.07.2024”, se precizează în textul hotărârii referitoare la ”înghețarea” salariilor din administrația ploieșteană în anul 2026. În mod concret, prevederile acestei hotărâri se vor aplica atât în cazul funcționarilor din Primăria Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Poliția Locală Ploiești, cât și al celor din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local Ploiești, respectiv Serviciul Public Finanţe Locale, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor, Administraţia Parcului Memorial ,,Constantin Stere”, Clubul Sportiv Municipal, Casa de Cultură ,,I.L. Caragiale”, Teatrul ,,Toma Caragiu”, Filarmonica ,,Paul Constantinescu” şi Creşa nr. 39.