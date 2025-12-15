De ieri, biletele de tren sunt mai scumpe, odată cu intrarea în vigoare a Noului Mers al Trenurilor. Majorarea este de aproximativ 10 la sută, aproape cât este și inflația, potrivit TVRInfo.

Astfel, o călătorie cu trenul Interregio, la clasa a II-a, pe ruta București-Brașov, costă 75 de lei, față de 68 lei până acum, iar pentru un drum la Iași vom plăti aproximativ 140 de lei.

Ultima actualizare a prețului tichetelor de tren a fost în decembrie anul trecut, când majorarea a fost de 4,6%.

O altă scumpire a fost însă și în luna iulie, prin creșterea TVA la 21%.