CSM BBA Petrolul Ploieşti a pierdut dramatic, cu 87-84 (15-23, 19-26, 26-24, 27-11), meciul susţinut pe terenul celor de la Rapid Bucureşti în cadrul etapei a 13-a a Ligii Naţionale de Baschet Masculin. Jocul a fost decis de un coş de „3 puncte” marcat de Tudor Gheorghe cu 4 secunde înainte de final, dar pentru ca reuşita conducătorului de joc giuleştean să conteze atât de mult a fost „nevoie” de un ultim sfert în care gazdele au revenit de la „-13”, scorul după primele trei secvenţe ale jocului fiind 60-73, sau, chiar, „-16”, dacă ţinem cont că tabela indica 60-76 în minutul 33. De acolo, însă, bucureştenii au înscris de 4 ori de la distanţă, contabilizând aproape tot atâtea reuşite câte izbutiseră până în acel moment, iar elevii lui Mihai Popa n-au mai găsit soluţii în faţa unei defensive care şi-a sporit intensitatea direct proporţional cu creşterea şanselor de a reveni într-un meci ce părea imposibil de întors.

Sigur, rezultatul e cel care contează şi căderea din ultimele minute a fost decisivă și frustrantă. Păcat de evoluţia consistentă a echipei din primele 30 de minute de joc, cu „KC” Cooper la cea mai bună apariţie a sezonului (21 de puncte şi 6 pase decisive), cu Brooks în „double-double” (12 puncte, 12 recuperări) luptând alături de Calenic (şi el cu „season best” – 11 puncte) şi Cotoară pentru a suplini absenţa accidentatului Brkic, şi cu Jones, Dinu, Angelian şi Raşoga aducându-şi contribuţia la un joc coerent şi dezinvolt, care i-a pus mari probleme unei formaţii de play-off, cu siguranţă, şi în acest sezon.

Lotul echipei noastre a fost următorul: K. Cooper (21 puncte, 2×3), D. Brooks (12 puncte, 12 recuperări), A. Jones (12, 2×3), C. Dinu (11, 2×3), A. Calenic (11, 1×3), J. Febres (9), G. Angelian (4), Cr. Cotoară (2), D. Raşoga (2), R. Movileanu şi V. Borcan.

Pentru CSM BBA Petrolul Ploieşti urmează ultimul meci din acest an, programat în penultima zi a lui 2025, marţi, 30 decembrie, la ora 18:00, în Sala Sporturilor Olimpia, în compania celor de la CSM Târgu Jiu.