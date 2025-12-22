Populaţia poate achiziţiona lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă şi procesul de achiziţie, potrivit informaţiilor furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, anunță TVR Info. „Anul acesta am reuşit, în premieră, să creăm un magazin online pe care sper să-l utilizeze de acum cât mai multă lume. Este un magazin online, care se numește romsilva.store, prin care vrem să promovăm şi să vindem masa lemnoasă către populaţie”, a declarat recent directorul general al regiei, Jean Vişan, în cadrul unei conferinţe de bilanţ. Potrivit sursei citate, Romsilva a vândut direct populaţiei peste 1,75 milioane mc de lemn de foc, cu aproximativ 50.000 mc mai mult decât în anul precedent, iar preţul de valorificare a fost menţinut la nivelul anului 2024, adică undeva la 300 lei pe metru cub, fără TVA. Preţurile practicate de ocoalele silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva variază în principal în funcţie de specie, sortiment şi locul de livrare, iar în majoritatea cazurilor se aliniază la preţul de la locul recoltării. În funcţie de solicitări, unele ocoale silvice au asigurat, contra cost, transportul lemnului la domiciliu şi servicii suplimentare, precum secţionarea sau despicarea. De asemenea, anumite subunităţi au pus la dispoziţie şi lemn de foc vrac, lemn ambalat în saci sau lemn paletizat, pentru a răspunde cât mai bine cerințelor diferite ale cumpărătorilor. „Creşterea volumului livrat către populaţie, în condiţiile menţinerii unui nivel de preţ comparabil, reflectă o capacitate mai bună de a răspunde cererii şi de a asigura continuitatea aprovizionării”, susţin reprezentanţii Romsilva. În ceea ce priveşte vânzarea masei lemnoase, şeful Romsilva a menţionat că anul acesta, până în luna noiembrie, regia a furnizat către agenţii economici aproape 7 milioane mc de lemn. Pentru anul 2026, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are prevăzut un program de recoltare a masei lemnoase de 9,35 milioane de metri cubi, din care 4,67 milioane metri cubi ca lemn fasonat şi 4,67 milioane metri cubi -lemn pe picior. Romsilva administrează 4,2 milioane hectare de păduri, din care 3,13 milioane hectare sunt păduri proprietate publică a statului, circa 48% din pădurile ţării, iar pentru 1 milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate asigură servicii silvice. Toate pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.