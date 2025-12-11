Nedumeririle românilor pe 2025 au oscilat, potrivit unei analize de audiență întocmite de Google, între rețeta de miel la cuptor, Ion Iliescu și cum să crești copii puternici mental, însă lucrurile sunt încă și mai diverse, potrivit Mediafax.

Căutările pe Google ale românilor indică interesul crescut al acestora pentru evenimentele interne (alegerile prezidențiale) și pentru sărbătorile creștine, ciclice – de unde trendul cu rețeta de miel la cuptor sau cea de cozonac.

Trecerea la cele veșnice a lui Ion Iliescu l-a adus pe fostul președinte al românilor pe locul al doilea în căutările lor „trending” pe Google.

De altfel, ca interes, evenimentul a întrecut în popularitate asasinarea din vară a influencerului Charlie Kirk sau moartea Papei Francisc.

La categoria „Căutări populare” sau „General”, observăm „Insula iubirii” pe locul 7, hidoșenia Labubu – pe 9, iar Papa Francisc pe 10.

La categoria „Oameni”, Melania Trump a intrat în topul de interes al românilor, situându-se pe un remarcabil loc 8, după Mihaela Rădulescu.

La categoria „Filme”, Google indexează „Cravata Galbenă”, filmul recent lansat în cinematografe al lui Serge Ioan Celibidachi, pe locul 3, după „Nosferatu” și „Anora”, dar mult înainte de ceea ce critica de specialitate a denumit „dezastrul Albă ca Zăpada”:

Cea mai interesantă categorie a căutărilor e clasificată sub cuvântul „Cum”, aceasta aratând în modul cel mai clar cu putință care sunt preocupările românilor: de la „cum se alege Papa”, la „cum arată buletinul de vot” și cum se desparte în silabe termenul „subiect”, căutările indică interese dintre cele mai diverse:Cum arată buletinul de vot, Cum se vopsesc ouăle, Cum a votat diaspora, Cum se alege Papa, Cum arată Labubu,Cum să crești copii puternici mental, Cum va fi vremea de Paște, Cum se face cozonacul, Cum trec la Hidroelectrica

Cum se desparte în silabe subiect.

La categoria „Idei”, Google variază între mărțișoare pentru copii, ciorbă, și tatuaje pentru bărbați.

La „Seriale”, „Adolescence”, filmul despre problematicile adolescentului zilelor noastre, a fost foarte bine indexat – de altfel este un subiect care a fost foarte discutat pe tot parcursul anului.

O categorie care, până nu de mult, nu exista, își face loc în căutările pe Google: Inteligența Artificială. Interesul românilor s-a axat pe următoarele subiecte:Olimpiada de inteligență artificială, Inteligență artificială gratis, Inteligență artificială online, Inteligență artificială Google, Inteligență artificială China, Inteligență artificială pe telefon.

Printre domeniile de interes ale românilor au fost și dietele, iar clasamentul arată astfel: Dieta Cerin, Dieta Mara Bănică, Dieta Metabolică, Dieta Hashimoto, Dieta Moromete, Dieta cu ou fiert

Dieta Mayo, Dieta Uruguayană, Dieta cu banana,Dieta de rotație.

Dacă, la categoria „Rețete”, anul trecut cea pentru „Dubai” a rupt topurile, anul acesta, a căzut pe locul al doilea, în detrimentului prozaicului drob de miel.

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste „trending”: căutări care au înregistrat o creștere susținută față de 2024, pe o perioadă semnificativă de timp.

Listele „trending” sunt diferite de listele celor mai căutați termeni (expresii/cuvinte ordonate după volume absolute de căutare pe Google și care tind să se schimbe foarte puțin de la an la an). Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025.