• Rafinăria Petrobrazi nu a fost afectată

V. S.

O ședință de lucru dedicată situației alimentării cu apă a avut loc ieri dimineață la Consiliul Județean Prahova, unde autoritățile județene și reprezentanții instituțiilor responsabile au evaluat stadiul tehnic al lucrărilor și pașii rămași până la reluarea furnizării apei în cele 13 localități afectate.

La întâlnire au participat președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, prefectul județului, Daniel Nicodim, cei doi subprefecți – Marius Soare și Mircea Tănase – administratorul public al județului – Emil Drăgănescu și reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române”, ESZ, Hidro Prahova, Direcției de Sănătate Publică și OMV Petrom.

Consiliul Județean Prahova a transmis că rafinăria Petrobrazi nu s-a oprit și nu se va opri din cauza lipsei apei. Miercuri, Termo Ploiești a redeschis vana de alimentare cu apă demineralizată către rafinărie, iar cu sprijinul Apa Nova a fost realizat un by-pass care a permis refacerea rezervelor de apă industrială.

De ieri, de la ora 10.00, ESZ a reluat furnizarea apei industriale pe Firul 2, ceea ce a permis revenirea treptată la normal a activității rafinăriei. Autoritățile au subliniat că menținerea funcțională a rafinăriei a fost esențială pentru evitarea unei crize energetice la nivel național.

Procesul de alimentare și amorsare a aducțiunii ESZ între Stația Voila și Movila Vulpii a început miercuri, la ora 15:30.

Întregul sistem urma să fie complet amorsat aseară, în jurul orei 20:00.

Ulterior, Direcția de Sănătate Publică Prahova va preleva probe de apă pentru a verifica parametrii de calitate. Numai după ce apa va fi declarată sigură, aceasta va putea fi introdusă în rețelele Hidro Prahova.

Reluarea furnizării apei în localități, doar după avizul DSP

Furnizarea apei către populație va fi reluată progresiv, conform procedurilor tehnice, însă doar după ce DSP confirmă că apa îndeplinește toate standardele bacteriologice și fiziologice.

Autoritatea județeană atrage atenția că, în ciuda informațiilor vehiculate online, apa nu a fost încă reintrodusă în sistem și nu va fi reintrodusă până la finalizarea analizelor.

Consiliul Județean Prahova și Instituția Prefectului sunt singurele instituții care vor comunica oficial evoluția situației.

Echipele tehnice ale tuturor instituțiilor implicate lucrează în regim permanent pentru a restabili alimentarea cu apă în condiții de siguranță în toate cele 13 localități afectate.