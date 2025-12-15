Campionatul Național Cadeți 12-13 ani, desfășurat la Miercurea Ciuc, a adus două performanțe pentru înotul ploieștean, Alexandra Dosaru devenind Campioană Națională în proba de 200 m liber , iar Litera Elena – loc 2 Național în proba de 400 m liber .
Performanța sportivei de la CSM Ploiești, Alexandra Dosaru, este fantastică, anume realizarea unui nou record național, pentru categoria sa de vârstă, doborât de Dosaru în proba de 400 m liber – 4:32:12. Vechiul record era din 1987, atins de o sportivă, Beatrice Câșlaru (4:32:90), care apoi a scris istorie în înotul românesc.
Să sperăm că antrenorii Tamara Costache și Ciprian Toma vor duce sportiva de la CSM Ploiești la un nivel și mai ridicat.
Record istoric doborât de o înotătoare ploieșteană!
Campionatul Național Cadeți 12-13 ani, desfășurat la Miercurea Ciuc, a adus două performanțe pentru înotul ploieștean, Alexandra Dosaru devenind Campioană Națională în proba de 200 m liber , iar Litera Elena – loc 2 Național în proba de 400 m liber .