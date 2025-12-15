Campionatul Național Cadeți 12-13 ani, desfășurat la Miercurea Ciuc, a adus două performanțe pentru înotul ploieștean, Alexandra Dosaru devenind Campioană Națională în proba de 200 m liber , iar Litera Elena – loc 2 Național în proba de 400 m liber .

Performanța sportivei de la CSM Ploiești, Alexandra Dosaru, este fantastică, anume realizarea unui nou record național, pentru categoria sa de vârstă, doborât de Dosaru în proba de 400 m liber – 4:32:12. Vechiul record era din 1987, atins de o sportivă, Beatrice Câșlaru (4:32:90), care apoi a scris istorie în înotul românesc.

Să sperăm că antrenorii Tamara Costache și Ciprian Toma vor duce sportiva de la CSM Ploiești la un nivel și mai ridicat.