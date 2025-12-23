Petrolul s-a întors cu un rezultat de egalitate de la Sibiu, după ce a irosit, pe finalul jocului, șansa să câștige toate cele trei puncte. „Lupii” au condus încă de la jumătatea primei repriză, după golul marcat de către Jyry (24), dar numai până în minutul 90, atunci când Stoica a marcat și a salvat-o pe Hermannstadt.



Destule puncte a risipt Petrolul, în acest sezon, pe finalul meciurilor. Cu Farul a fost înfrângere în minutul 87, UTA ne-a bătut în minutul 90+6, Hermannstadt ne-a egalat în minutul 90, iar sfârșitul de 2025 ne găsește, astfel, pe loc de baraj și, firește, cu multe griji la orizont.

Evident, regretele sunt mari după cele ce s-au întâmplat, în ultimul meci al anului, la Sibiu. Trupa lui Neagoe a părut mai aproape ca niciodată de victorie, pentru că a înscris devreme – Jyry (24) profitând de o respingere nefericită a lui Căbuz la șutul lui Gicu Grozav – și a putut, mai apoi, să aplice tactica pe care pare a o stăpâni cel mai bine. S-a strâns perfect în apărare, a ținut cu dinții de avantaj și n-a fost departe să dea lovitura decisivă pe contraatac, dar a irosit câteva oportunități uriașe, cea a lui Vali Gheorghe (73) fiind de-a dreptul monumentală! Și cum se întâmplă deseori în fotbal, atunci când ai șansa să „omori” jocul și nu o faci riști enorm ca lucrurile să se întoarcă împotriva ta, Ionuț Stoica (90) ne-a pedepsit, punctând, cu capul, după ce a câștigat un duel cu Guilherme la un corner bătut de pe partea stângă!

Mai mult, nici norocul nu ne-a surâs deloc, pentru că, în prelungiri, Dongmo (90+2) și Hanca (90+4) au ratat două oportunități mari, partida încheindu-se cu un 1-1 care, judecând după ceea ce s-a întâmplat pe teren, ne nedreptățește!

Dar, lucrurile sunt deja consumate, rămâne realitatea din clasament, acolo unde Petrolul, cu 20 de puncte la activ, ocupă poziția a 13-a, prima care duce la baraj. Și este, astfel, condamnată la un început de 2026 fără greșeală, astfel încât lupta pentru supraviețuire să poată fi gestionată cu succes.

Ne revedem pe 19 ianuarie, atunci când pe „Ilie Oană” va veni Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii.

Foto: Valentin Macrea/www.sportipictures.ro

FC Hermannstadt – FC Petrolul 1-1 (0-1)

Marcatori: I. Stoica (90)/Jyry (24).

Hermannstadt: Căbuz – Căpușă (46 Antwi), Karo, I. Stoica (cpt), Ciubotaru – D. Albu, Issah (69 Branco), Jair (46 Stancu) – Chițu, Buș, Oroian (82 Vuc). Antrenor: Dorinel Munteanu.

FC Petrolul: Krell – Ricardinho, Papp, Guilherme, Sălceanu – Dulca, Dongmo – V. Gheorghe (76 Hanca), Jyry, Grozav (cpt) (59 Boțogan) – Chică-Roșă. Antrenor: Eugen Neagoe.

Cartonașe galbene: Chițu (90), I Stoica (90+3)/Papp (4), Sălceanu (64), Ricardinho (80), Krell (84).

Au arbitrat: Rareș Vidican – Stelian Slabu și Alexandru Vodă.

Rezervă: Mihai Lăstun.

Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache. Arbitru AVAR: Marian Barbu.

Observatori: Marcel Savaniu și Ioan Mărginean.

Jucătorul meciului: Tommy Jyry