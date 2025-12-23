N. Dumitrescu

Apropierea Sărbătorii Crăciunului s-a simțit, ieri, și la Ploiești, dovadă fiind forfota de lume văzută încă de la primele ore ale dimineții în două dintre cele mai căutate locuri în care sunt comercializate produse alimentare și legume proaspete: Halele Centrale și Piața Centrală. Iar cozile formate mai ales acolo unde se vindeau diferite tipuri de carne și mezeluri specifice Sărbătorilor de Iarnă au arătat faptul că, așa cum aveau să ne mărturisească și unii dintre prahovenii aflați la cumpărături, indiferent de banii din portofel, românii consideră masa de Crăciun una dintre bucuriile pe care singuri și le pot face, întrucât doar așa pot trece mai ușor peste necazurile și neajunsurile care oricum vin și trebuie să le facă față. Cât privește prețurile, așa cum am putut constata, la Halele Centrale variau de la un raion la altul, adresabilitatea cea mai mare fiind mai ales acolo de unde se unde se puteau cumpăra atât carne, cât și diverse preparate din carne: pulpa de porc fără os 22,99 lei kg; ceafă porc fără os 35,99 lei/kg; cozi de porc afumate 24,50 lei/kg; carne porc de lucru 17,99 lei/kg; carne tocată 23, 99 lei; cârnați proaspeți de porc 24,99-31,99 lei/kg; cap de porc pârlit 10 lei/kg; picioare de porc 10,99 lei/kg; jumări extra 16,90 lei caserola de 170 grame; șorici 99 lei/kg; caltaboș 35,50-50 lei/kg; leber 43,50 lei/kg, tobă 35,50 lei/kg; vrăbioară mânzat fără os 69,99 lei/kg etc. De departe, însă, vedeta de Crăciun de la Halele Centrale din Ploiești poate fi considerat….”Puiul fericit”- crescut natural, după cum ne-a explicat vânzătoarea – 29,99 lei/kg, pulpele cu os din aceeași categorie de pui fiind la același preț, iar spatele – 12,49 lei/kg, la un alt raion de carne de pasăre un kg de curcan fiind vândut cu 34,99 lei. La raionul de pescărie, prețurile erau următoarele: trunchi crap Novac proaspăt 22,99 lei/kg; crap proaspăt de Dunăre 27,99 lei/kg; Dorada 52,99 lei/kg; somn viu 39,99 lei/kg; macrou 34,99 lei/kg, păstrăv 38,99 lei/kg; scrumbie de Dunăre 54, 99 lei/kg. Totodată, pentru că nu este masă de Crăciun fără cozonac, și în acest caz prețurile variau, în funcție de compoziția din mijloc și gramaj, de la 14 lei la 30 lei/bucata. În Piața Centrală, morcovii se vindeau cu 4-5 lei/kg; cartofii 2-4 lei/kg; ardeiul kapia 8-12 lei/kg; usturoiul 25 lei/kg; roșiile 20 lei/kg; salata 3 lei/bucata; nuca 50 lei/kg, portocalele 6- 8,99 lei/kg.