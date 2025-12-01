Vești importante pentru locuitorii satului Ploieștiori, din comuna Blejoi: proiectul de canalizare a ajuns la etapa finală. Ultima verificare tehnică – inspecția video a conductelor cu tehnologie CCTV – a fost finalizată cu succes pe întreaga lungime a rețelei, aproximativ 8 kilometri.

Potrivit autorităților, recepția oficială a lucrării este programată pentru luna decembrie, moment care va marca finalizarea integrală a investiției în infrastructura de canalizare a localității.

După recepția proiectului, racordarea gospodăriilor la sistemul public de canalizare devine obligatorie, conform legislației în vigoare. Procedura include trei etape: depunerea unei cereri la Hidro Prahova pentru obținerea avizului de branșare; încheierea contractului pentru execuția branșamentului; semnarea contractului de prestări servicii cu operatorul Hidro Prahova.

Autoritățile locale anunță că vor oferi în continuare informații detaliate privind pașii administrativi pe care trebuie să îi urmeze locuitorii, astfel încât procesul de racordare să se desfășoare rapid și corect.