V. S.

Consiliul Județean Prahova și Instituția Prefectului au emis, ieri, un comunicat de presă comun prin care au adus la cunoștința opiniei publice rezultatele operațiunilor desfășurate în noaptea de luni spre marți, la Barajul Paltinu. Potrivit informațiilor oficiale, procedurile s-au derulat conform unui plan tehnic stabilit anterior, fără improvizații și fără efecte asupra alimentării cu apă potabilă a populației, au transmis autoritățile implicate în gestionarea intervenției.

Procedurile au vizat repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza barajului și au fost realizate etapizat, sub coordonarea Administrației Naționale „Apele Române”, în urma mai multor ședințe tehnice în care au fost analizate riscurile și stabilite responsabilitățile fiecărei instituții implicate.

Potrivit informațiilor oficiale, unul dintre cele două hidroagregate a fost repornit cu succes și funcționează în parametri normali. Așa cum era anticipat, în faza inițială a operațiunii, apa evacuată a prezentat un nivel ridicat de turbiditate. Pentru protejarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, acest flux nu a fost introdus în conducta Exploatare Sistem Zonal și nu a ajuns în rețeaua Hidro Prahova.

Evacuarea apei cu turbiditate mare s-a realizat controlat, timp de mai multe ore, prin infrastructura companiei Elsid, pusă la dispoziție special pentru această etapă. După stabilizarea procesului, valorile de turbiditate au scăzut progresiv, ajungând sub 300 NTU la ieșirea din bazinul Hidroelectrica, iar marți dimineață, la intrarea în stația Voila, a fost înregistrată o valoare de 47 NTU.

Pe toată durata intervenției, furnizarea apei către populație nu a fost întreruptă. Autoritățile precizează că apa potabilă a fost menținută complet separată de fluxul tehnologic, bazinele Exploatare Sistem Zonal au funcționat în parametri normali, iar livrarea către Hidro Prahova s-a realizat în condiții de siguranță.

Întreaga operațiune a fost monitorizată în timp real, cu echipe de specialiști prezente în teren pe parcursul nopții și cu o comunicare constantă între factorii tehnici și decizionali. Toate etapele au fost stabilite din timp și aplicate conform planului tehnic aprobat.

Autoritățile subliniază că intervenția confirmă importanța managementului coordonat în cazul infrastructurilor critice și arată că astfel de operațiuni pot fi realizate fără a afecta populația, atunci când există planificare și respectarea procedurilor.

Procesul de stabilizare a sistemului nu este însă finalizat. În perioada următoare, informează aceleași surse, sunt prevăzute și alte etape, pe termen scurt, mediu și lung, inclusiv punerea în funcțiune a celui de-al doilea hidroagregat. Autoritățile dau asigurări că toate intervențiile viitoare vor urma aceeași abordare bazată pe date tehnice, transparență și informare publică, astfel încât alimentarea cu apă să rămână sigură și continuă.