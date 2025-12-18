N. Dumitrescu

Potrivit unui anunț de ieri al primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, Comisia Europeană a aprobat finanțarea nerambursabilă pentru cele 20 de tramvaie noi pe care municipalitatea vrea să le achiziționeze și pentru care a organizat deja licitație și au fost depuse două oferte.

”Anunț important: Comisia Europeană a aprobat finanțarea nerambursabilă de 9 milioane de euro pentru achiziția de tranvaie noi pentru Ploiești. Ultimul pas pentru a închide cercul finanțării va fi decizia Băncii Europene de Investiții de acordare a împrumutului de 36 de milioane de euro, care va fi luată rapid, până la finalul lunii ianuarie. La nivel local, proiectul achiziției celor 20 de tramvaie va intra vineri (n.n. – mâine) pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești. Mulțumesc consilierilor locali ai partidului Mișcarea Noi, Ploieștenii, ai PNL și ai USR, pentru susținerea proiectului și dorința lor de a-l fi votat încă de marți. Mulțumesc anticipat și celorlalți consilieri, inclusiv ai PSD, care și-au anunțat susținerea și votul în ziua de vineri, chiar dacă nu au vrut să îl voteze încă de marți. Nu este proiectul meu, ci al tuturor-colegi din primărie care au muncit pe rupte pentru el, consilieri de la toate partidele, al cetățenilor care au luat atitudine atunci când proiectul a fost în pericol din punct de vedere politic. Și trebuie să-l ducem la bun sfârșit dovedind că fără scandaluri politice putem rezolva rapid lucruri nerezolvate de 35 de ani. Amintesc că procedura de achiziție a tramvaielor este în plină desfășurare cu doi ofertanți: Astra Vagoane Arad și Bozankaya. Dacă nu vor fi impedimente procedurale majore, vom avea primul tramvai nou la începutul lui 2027 și al 20-lea la finalul aceluiași an”, a precizat, ieri, primarul Mihai Polițeanu. Anunțul menționat vine după ce, marți, aflat pe ordinea de zi a ședinței legislativului local, proiectul de hotărâre referitor la finanțarea achiziționării a 20 de noi tramvaie nu a mai fost supus votului, fiind amânat pentru ședința de mâine, deși, pe aceeași temă, înainte de întrunirea aleșilor locali, edilul organizase inclusiv o conferință de presă, în condițiile în care subiectul acesta, cu luni în urmă, declanșase ample dispute între primar și consilierii ploieșteni, în mod special cei de la PSD, pentru împăcarea părților fiind necesară și instituirea unui pact politic. Potrivit primarului și aleșilor locali care-i susțin inițiativa, achiziționarea de noi tramvaie la Ploiești este considerată ”o șansă care nu se mai întoarce”, ca atare aceasta nu trebuie pierdută, în condițiile în care tramvaiele din Ploiești sunt vechi de 50 de ani. Așa cum a mai anunțat primarul, proiectul celor 20 de tramvaie noi, cu podea coborâtă și dotări la standarde europene, include și reabilitarea depoului, construit în 1985, ce vizează consolidarea halelor și a grinzilor fisurate, soluția de finanțare fiind considerată ”concretă și solidă: 9 milioane de euro fonduri europene nerambursabile, adică bani gratis de la Comisia Europeană, 36 milioane de euro împrumut de la Banca Europeană de Investiții, în condiții extrem de avantajoase, care se vor rambursa în 20 de ani.