Președintele Nicușor Dan pleacă astăzi, 8 decembrie, în vizită oficială în Franța, prima de la preluarea mandatului, conform Mediafax. În cadrul vizitei, șeful statului român are programate mai multe întâlniri, între care una cu președintele francez Emmanuel Macron, și primarul Parisului, Anne Hidalgo, a anunțat Admistrația Prezidențială. Potrivit agendei prezidențiale, astăzi, de la ora 13.15, președintele României îl primește la Cotroceni pe președintele prlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler. Ulterior, Nicușor Dan va pleca la Paris. În seara primei zile în Franţa, de la ora 21.00, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanţii comunităţii româneşti, la Ambasada din Paris. A doua zi a vizitei lui Nicușor Dan, 9 decembrie, va include întâlniri cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și cu președintele francez Emmanuel Macron. Întâlnirea cu Macron este programată să aibă loc la ora 14.00, la Palatul Élysée. Agenda completă a președintelui Nicușor Dan pentru ziua de mâine, în Franța, este: întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizată de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef); întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo; inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris; întrevedere cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron la Palatul Élysée; vizită la fabrica Thales.