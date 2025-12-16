Nicoleta Dumitrescu

Potrivit informațiilor oficiale, la sfârșit de an 2025, Prahova se menține pe primul loc în ceea ce privește înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor- terenuri și clădiri- din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, proprietarii primind și cărțile funciare. Județul nostru deține această poziție din luna septembrie a.c., după ce, în luna august a.c. ocupa locul doi, după Brăila, la acest capitol. Conform celor mai recente date primite de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova, luna aceasta, mai exact în prima parte din decembrie, au mai fost finalizate măsurătorile în alte două comune prahovene, respectiv la Albești Paleologu și Dumbrava. În cazul primei comune, cărțile funciare ale celor aproape 9.700 de imobile au fost înmânate deja proprietarilor, procedură care va fi valabilă și pentru comuna Dumbrava. În cazul Dumbravei, cărțile funciare ale celor 8.905 de imobile din comună au fost predate de către directorul OCPI Prahova, Radu Codruț Ștefănescu, primarului Marian Apostol pe data de 11 decembrie a.c., urmând ca acestea să fie înmânate gratuit proprietarilor. De precizat faptul că, în ambele cazuri, lucrările s-au desfășurat în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) și prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF). ”În județul Prahova, 22 de comune beneficiază de finanțare europeană pentru înregistrarea sistematică a imobilelor, dintre care 10 sunt cadastrate integral – Albești Paleologu, Berceni, Ceptura, Colceag, Cornu, Dumbrava, Florești, Mănești, Râfov, Târgșoru Vechi – iar în alte 12 localități, lucrările sunt în desfășurare. Potrivit statisticilor pentru anul 2025, până la această dată, județul Prahova se află pe primul loc la nivel național, înregistrând gratuit pentru cetățeni peste 118.470 de imobile”, au precizat reprezentanții OCI Prahova. De adăugat faptul că Programul național de cadastru și carte funciară are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor – terenuri și clădiri – din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și este finanțat din venituri proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), din fonduri europene, dar și din bugetul local al primăriilor. ”Procesul de înregistrare sistematică a imobilelor implică o colaborare strânsă între primării, prestatori, reprezentanții OCPI și cetățeni și oferă garanții solide pentru protejarea dreptului de proprietate. ANCPI, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și prestatorii lucrărilor de cadastru general desfășoară ample campanii publice pentru informarea și conștientizarea cetățenilor. În calitate de principali beneficiari ai Programului național de cadastru și carte funciară, cetățenii sunt implicați în toate etapele acestuia și au obligația de a colabora cu autoritățile și prestatorii pentru identificarea imobilelor, furnizarea actelor de proprietate și verificarea rezultatelor lucrărilor. La finalul procesului, documentele tehnice sunt afișate public, iar cetățenii pot contesta eventualele erori timp de 60 de zile. Corectarea gratuită a oricăror inexactități este posibilă chiar și după deschiderea noilor cărți funciare, până la modificarea datelor imobilului sau proprietarului, prin vânzare, ipotecare, moștenire etc.”, au mai menționat reprezentanții OCPI Prahova.