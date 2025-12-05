V. Stoica

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat o nouă platformă online care le permite tuturor românilor să vadă, în timp real, unde ajung fondurile europene din perioada 2021–2027. Harta interactivă poate fi accesată la adresa https://mfe.gov.ro/map2021/ și oferă o imagine clară și ușor de înțeles asupra proiectelor finanțate în fiecare județ.

Prahova se află, potrivit datelor din această hartă interactivă, pe locul 6 la nivel național la valoarea celor 255 de proiecte finanțate, cinci de importanță strategică – peste 6,64 miliarde de lei, din care totalul plăților validate pentru proiectele din județ – de 819,7 milioane de lei.

Prin această platformă, oricine poate afla ce proiecte sunt în derulare în localitatea sa, cine le implementează, cât costă și în ce stadiu se află. Harta poate fi explorată simplu, fie după numărul proiectelor, fie după valoarea totală a investițiilor, astfel încât utilizatorii să își poată face rapid o idee despre cum sunt folosiți banii europeni în întreaga țară.

În plus, platforma oferă grafice și clasamente care arată, pe scurt, cum stau județele în ceea ce privește atragerea fondurilor europene. Astfel, cei interesați pot compara investițiile din diferite zone ale țării sau pot vedea care sunt localitățile cu cele mai multe proiecte în desfășurare.

Datele sunt actualizate periodic din sistemul oficial folosit pentru gestionarea proiectelor europene, astfel încât informațiile prezentate reflectă situația reală a investițiilor.

Prin această inițiativă, MIPE își propune să facă și mai transparent modul în care sunt cheltuite fondurile europene și să ofere un instrument util atât pentru autoritățile locale, cât și pentru cetățeni și mediul de afaceri. Noua hartă ajută comunitățile să vadă unde sunt necesare noi proiecte și le oferă românilor o imagine clară a investițiilor care contribuie la dezvoltarea localităților.