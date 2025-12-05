Portarul Ștefan Denis confirmă încă o dată că munca, disciplina și pasiunea pot duce departe, iar faptul că un sportiv trecut pe la CSM Ploiești ajunge pe scena europeană reprezintă o mare onoare pentru toți cei care iubesc handbalul ploieștean.

Lotul lărgit al echipei naționale de handbal masculin pentru 𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔:

1. ANDREI ALEXANDRU GEORGE – SCM Politehnica Timișoara 2. BIZĂU CĂTĂLIN OCTAVIAN – CS „U” Cluj Napoca 3. BOTEA TUDOR – CS Minaur Baia Mare 4. BROASCĂ IONUȚ – ACS HC Buzău 20125. BUZLE IOSIF ANDREI – CS Dinamo București6. CABA LIVIU EMIL – Partizan Belgrad 7. CUMPĂNCI ȘTEFAN GABRIEL – CS Minaur Baia Mare8. DEDU CĂLIN – CS Dinamo București 9.DOBRA MIHAI BOGDAN – CSM Constanța10. DODICA ROMAN – CS Dinamo București11. DRĂGAN ANDREI VALERIU – CSM București 12. DUMITRANA ZAMFIR ZAVENICĂ – CSM București 13. GHIȚĂ RADU CRISTIAN – AHC Potaissa Turda 14. GHIVIL ALEXANDRU ALIN – AHC Potaissa Turda 15. GRIGORE SORIN PAUL – CSU Suceava16. GRIGORAȘ DEMIS COSMIN – MOL Tatabánya KC 17. HAIDU CĂTĂLIN SEBASTIAN – SG Flensburg-Handewitt 18. IANCU IONUȚ CIPRIAN – CS Dinamo București 19. ILIE GABRIEL CRISTIAN – Partizan Belgrad 20. MĂNESCU CONSTANTIN BOGDAN – CSM București 21. MILITARU ROBERT MIHAI – CS Dinamo București 22. NAGY ROBERT – CS Minaur Baia Mare 23. NISTOR-IONIȚĂ IONUȚ – CS Dinamo București 24. POP ERIK LEONARD – CS Minaur Baia Mare 25. POPESCU MIHAI CĂTĂLIN – AHC Potaissa Turda 26. RACOTEA DAN EMIL – Azoty Pulawy 27. SABOU LUCAS ALEXANDRU – CS Minaur Baia Mare 28. STANCIUC DANIEL – CS Dinamo București 29. STĂNESCU IONUȚ ADRIAN – Wybrzeże Gdańsk 30. ȘTEFAN DENIS ANDREI – CSA Steaua București 31. ȘTEFAN RAREȘ ANDREI – CSM Vaslui 32. SZASZ ANDRAS – SCM Politehnica Timișoara 33. TRIF RĂZVAN CRISTIAN – SCM Politehnica Timișoara 34. VASILE DAN LUCIAN – SCM Politehnica Timișoara 35. VEREȘ DENIS – AHC Potaissa Turda

Staff:

1.Udristioiu Răzvan Florin – Antrenor federal 2.Buricea George Ionuț – Antrenor principal 3.Georgescu Ionuț Ștefan – Antrenor secund 4.Stănescu Ionuț Rudi – Antrenor portari 5.Torabi Tomas Piil – Preparator fizic 6.Vodă Oana – Mental Coach 7.Ciocoiu Florin – Medic 8.Gîgiu Cristinel Florentin – Kinetoterapeut 9.Varjac Cezar Ionuț – Kinetoterapeut 10.Cheregi Radu Ioan – Video analist11. Viorel Mazilu – Director Tehnic

Programul României în Grupa B:

16 ianuarie, ora 19:00 » Portugalia vs. România18 ianuarie, ora 21:30 » România vs. Danemarca20 ianuarie, ora 19:00 » Macedonia de Nord vs. România