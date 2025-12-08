Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 1,6% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din anul 2024, potrivit INS, conform Mediafax.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024, cu 0,8%, pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier. Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2025, nefiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în 14 noiembrie 2025.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484091,6 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul II 2025 și în creștere cu 1,4% faţă de trimestrul III 2024.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 a fost de 1412657,3 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2024. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 514555,1 milioane lei preţuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de trimestrul III 2024. Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 a fost de 1336384,1 milioane lei preţuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,8% faţă de perioada 1 ianaurie -30 septembrie 2024.

La creșterea PIB, în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 faţă de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice: Construcțiile (+0,5%), cu o pondere de 6,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,5%; Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,2%) cu o pondere de 3,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a crescut cu 6,8%; Informațiile și comunicațiile (+0,2%) cu o pondere de 7,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 2,9%. O contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o impozitele nete pe produs (+0,3%), cu o pondere de 10,1% la formarea PIB, acestea înregistrând o creștere a volumului lor cu 2,9%.