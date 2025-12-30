Pentru Valentin Țicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori și până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră.

Revenit de curând la antrenamente, după o accidentare groaznică și o serie de ghinioane teribile ce au contribuit la o indisponibilitate ce s-a întins pe durata unui an și jumătate, Vali Țicu a ajuns la un acord cu FC Petrolul Ploiești pentru încheierea, din această iarnă, a angajamentului ce era scadent în vara anului 2026.

„Ținând cont de cele ce s-au întâmplat din 2024 încoace, începând cu accidentarea mea și cu tot ceea ce a urmat, cred că, în momentul de față, aceasta era cea mai bună decizie. Important este, acum, să merg undeva unde să pot evolua constant și, astfel, să pot ajunge cât mai repede la potențialul de dinaintea accidentării. Petrolul este clubul la care, realmente, am crescut, pentru că am venit aici ca un copil și am ieșit ca un barbat, am cunoscut multe satisfacții și, bineînțeles, voi rămâne, cu sufletul, alături de această echipă!”, a mărturisit Valentin Țicu.

„Este o despărțire dureroasă, dar sper și cred că va fi benefică pentru el. Îi doresc să meargă la o echipă la care să aibă posibilitatea să joace cât mai curând și cât mai mult, astfel încât să redevină rapid jucătorul pe care îl știm cu toții. Am trăit multe momente frumoase împreună, a jucat aici de la Liga 3 și până la Liga 1, a fost căpitanul cu care Petrolul a revenit în primul eșalon! Un jucător deosebit, un om de mare calitate, iar ușa Petrolului îi va fi mereu deschisă! Mulțumim, Vali, și te așteptăm să te întorci și mai puternic!”, a precizat Claudiu Tudor, președintele clubului nostru.

Vali Țicu a debutat în tricoul primei echipe a Petrolului pe 30 martie 2018, într-o confruntare disputată la Moreni, cu Flacăra, în cadrul Ligii a 3-a. Iar ultima apariție a fost pe 29 iulie 2024, pe „Ilie Oană”, în derbiul cu Rapid, care s-a încheiat, pentru el, în minutul 85, cu acea accidentare groaznică, la genunchi, ce l-a scos din circuitul fotbalului de performanță timp de un an și jumătate.

În tot acest interval, Vali Țicu a avut 174 de prezențe pentru Petrolul (73 în Superliga, 86 în Liga 2, 5 în Liga 3, 8 în Cupa României), înscriind 8 goluri. Evoluțiile sale au atras și atenția selecționerilor echipelor naționale, Țicu ajungând până în anturajul primei reprezentative, pentru care a bifat o convocare, la meciul cu Elveția din preliminariile CE 2024. A jucat, însă, constant la reprezentativa U21 (10 prezențe), cu care a participat inclusiv la turneul final al Campionatului European din 2023.

Dincolo de toate aceste cifre, Vali s-a remarcat prin devotamentul cu care a apărat „scutul”, fiind, fără doar și poate, unul dintre jucătorii emblematici ai Petrolului renăscut în 2016. «O reziliere de contract, acum, dar nicidecum o despărțire!» – este mesajul clubului Petrolul, la despărțirea de fostul căpitan.