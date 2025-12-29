Radiografia Cupei la final de an 2025 oferă o perspectivă specială asupra parcursului echipelor, la nivel de juniori elită și tineret, în competiția cu suspans și spectacol din calendar.

La nivel de Tineret, Cupa este în faza regulară a grupelor, cu 24 de competitoare împărțite în două grupe pentru Zona Est, și două pentru Zona Vest.

S-au disputat 3 etape din cele 5 în fiecare grupă (se joacă în sistem tur), iar pe primele două locuri- cele care la final vor oferi calificarea în etapa semifinală a grupelor- avem următoarele formații la final de 2025:

EST A: FC Bacău, Concordia Chiajna

EST B: Rapid, FCSB

VEST A: Csikszereda Miercurea Ciuc, U Cluj

VEST B: Kids Tâmpa Brașov, Petrolul Ploiești

Rapid, Universitatea Craiova și UTA, pe locuri de calificare la toate cele trei categorii

Coborâm spre categoriile U17, U16 și U15 la nivel de Elite, unde Cupa are structură similară (U17), sau puțin diferită pentru celelalte două categorii de vârstă, unde avem câte 8 grupe de câte 6 echipe, se dispută tot 5 meciuri în sistem tur, dar numai locul 1 merge în faza superioară!

Iată situația la final de 2025 pe pozițiile de calificare în faza semifinală a grupelor, tot după 3 etape din 5 disputate:

Cupa U17

EST A: FC Bacău, FC Voluntari

EST B: Rapid, FCSB

VEST A: UTA Arad, Academia de Fotbal Viitorul Cluj

VEST B: Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Universitatea Craiova

Cupa U16

Liderii seriilor: Csikszereda Miercurea Ciuc, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Farul Constanța, CSU Știința București, Rapid, Universitatea Craiova, Academia de Fotbal Viitorul Cluj, UTA Arad

Cupa U15

Liderii seriilor: Csikszereda Miercurea Ciuc, Petrolul Ploiești, Farul Constanța, FCSB, Rapid, Universitatea Craiova, CFR Cluj, UTA Arad