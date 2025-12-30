F. T.

Potrivit datelor centralizate la nivelul ISU Prahova, în perioada 24-28 decembrie a.c., angajații instituției au desfășurat 310 misiuni și intervenții.

„Salvatorii au fost solicitați să intervină pentru stingerea mai multor incendii – fie la locuințe, fie la deșeuri menajere – , însă perioada a fost marcată și de fenomene meteorologice periculoase, în special intensificări ale vântului, care au generat numeroase situații de risc. În aceste din urmă cazuri, pompierii au intervenit în peste 50 de cazuri pentru degajarea copacilor căzuți pe carosabil, autoturisme, linii de curent electric sau garduri. Din fericire, aceste evenimente nu s-au soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale”, se menționează într-un comunicat al ISU Prahova.