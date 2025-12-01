Pentru a răspunde cerințelor tot mai mari de mobilitate urbană și pentru a facilita accesul cetățenilor la parcări în zonele cu trafic intens, SGU Ploiești a inițiat un demers ce vizează scoaterea de sub tutela societății a unui număr de peste o sută de locuri de parcare, astfel încât acestea să poată fi folosite în mod gratuit. Întrucât această societate se află în subordinea Consiliului Local Ploiești, această inițiativă a făcut obiectul și al unui proiect de hotărâre ce a fost aprobat în ședința de la sfârșitul lunii noiembrie a.c., proiectul vizând eliminarea din concesiunea societății a parcărilor din străzile Anul 1907, Rahovei, Ivan V. Miciurin, Anton Pann, Buna Vestire – tronsonul III, impunându-se pentru acestea, totodată, și încetarea regimului de parcări publice cu plată. În legătură cu această decizie, reprezentanții societății au precizat:”Au fost scoase din administrarea SGU Ploiești peste 100 de locuri de parcare. Vor fi gratuite și le punem la dispoziția tuturor. Acestea sunt situate pe artere importante ale orașului: 23 de locuri pe strada Rahovei (tronsonul cuprins între intersecția cu strada Bobâlna și intersecția cu strada Sitari); 21 de locuri pe strada 1907; 18 locuri pe strada Ivan V. Miciurin; 32 de locuri pe strada Anton Pann; 25 de locuri pe strada Buna Vestire, tronsonul 3. Spațiul total al parcărilor enumerate este de 1.575 de metri pătrați. Prin această măsură se urmărește: optimizarea utilizării spațiilor publice; fluidizarea traficului în zonele aglomerate; creșterea accesibilității pentru cetățeni printr-o distribuție mai echilibrată a locurilor de parcare. Această inițiativă se înscrie în strategia mai amplă de modernizare a infrastructurii urbane și de adaptare la dinamica zilnică a orașului. Folosim mai eficient spațiul public și distribuim mai echilibrat locurile de parcare”.