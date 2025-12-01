F. T.

Potrivit unei informări a IPJ Prahova, peste o mie de polițiști prahoveni sunt dislocați în teren, în această perioadă de minivacanță, pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine, astfel încât cetățenii să își petreacă zilele libere în condiții de siguranță.

În acest context, reprezentanții IPJ Prahova precizeată că sunt la datorie „oameni ai legii de ordine publică și rutieră, dar și din cadrul altor structuri ale instituției, care asigură o prezență vizibilă atât în cadrul evenimentelor din județ, cât și în proximitatea acestora, pentru prevenirea oricăror incidente și pentru a interveni prompt în cazul unor posibile situații care se află în competența de gestionare a poliției.

De asemenea, aproximativ 300 de polițiști rutieri derulează acțiuni pentru a preveni accidentele de circulație, în special pentru depistarea conducătorilor auto care se află la volanul autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise, precum și a celor care nu respectă regimul legal de viteză”.