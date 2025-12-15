F. T.

În ultimele două săptămâni, la nivel naţional, reprezentanţi ai Compartimentului de siguranţă şcolară din ţară au derulat mai multe acţiuni preventive în zona unităţilor de învăţământ arondate, activităţile fiind centrate pe problematica fiecărui judeţ.

Astfel, potrivit unei informări a Poliţiei Române, au fost desfăşurate peste o mie de acţiuni prin care au fost abordate diverse problematici, precum infracțiunile comise cu violență, consumul de substanţe interzise şi siguranţa digitală în mediul on-line.

Cu referire la acest din urmă fenomen, este exemplificată lansarea proiectului „Fiecare click contează! Fii parte din soluție, nu din problemă”, la Școala Gimnazială din comuna Podenii Noi, proiect derulat în parteneriat cu cu Asociația pentru Transparență în Comunitate.

Reamintim că, după cum preciza IPJ Prahova, „proiectul reprezintă o inițiativă strategică menită să sprijine prevenirea fenomenului de cyberbullying și să consolideze siguranța digitală în rândul elevilor. Activitățile au fost derulate în conformitate cu prevederile legale privind protecția minorilor și prevenirea criminalității, având ca obiectiv creșterea gradului de informare al elevilor, cadrelor didactice și părinților. Principalele teme abordate au vizat prevenirea hărțuirii online, evitarea contactelor cu persoane necunoscute, utilizarea responsabilă a rețelelor sociale și identificarea timpurie a comportamentelor abuzive în mediul virtual.(…) Celor aproximativ 150 de elevi, părinți și cadre didactice le-au fost distribuite materiale informative, inclusiv ghiduri special concepute pentru prevenirea comportamentelor de risc. Aceste materiale oferă informații detaliate, strategii practice și recomandări utile menite să sprijine comunitatea școlară în identificarea, prevenirea și gestionarea situațiilor asociate siguranței școlare și digitale”.