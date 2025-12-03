N. Dumitrescu

Pensionarii prahoveni cu venituri mici urmează să primească odată cu banii care vor fi virați în această lună și un ajutor financiar de 400 de lei. Este vorba despre cei cu venituri sub 2.574 de lei, în Prahova fiind vorba despre mai mult de 90.000 de beneficiari. În fapt, este vorba despre aceiași pensionari care, și înainte de Paște, anul acesta, au primit- tot odată cu pensia- aceeași sumă de 400 de lei. Măsura aceasta se aplică având în vedere faptul că Guvernul a adoptat, în luna martie a acestui an, un act normativ care prevede acordarea unui sprijin financiar în valoare totală de 800 de lei, în două tranșe egale, pentru pensionarii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.574 lei, prima tranșă fiind acordată în luna aprilie a.c., iar a doua, în ultima lună a anului 2025, înainte de Crăciun. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că există bani la buget pentru alocarea acestor ajutoare care vor trebui să ajungă odată cu pensia din luna decembrie a.c., în România fiind aproximativ 2,6 milioane de pensionari cu venituri mici. ”Prin Ordonanța de urgență 12/13.03.2025 privind acordarea, în anul 2025, a unui sprijin financiar pensionarilor sistemului public de pensii și ai sistemului pensiilor militare de stat, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.574 lei, în jur de 90.000 de pensionari prahoveni vor primi odată cu pensia din luna decembrie o sumă de 400 de lei. Având în vedere că pensia este un venit de înlocuire, s-a decis acordarea acestui sprijin celor care au venitul din pensie mai mic sau egal cu salariul minim net. Conform prevederilor legale, suma de 800 lei este acordată în două tranșe egale a câte 400 lei, în luna aprilie 2025, respectiv decembrie 2025, prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, iar în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au stabilit după data de 1 aprilie 2025, ajutorul financiar se acordă în luna decembrie 2025, în cuantum de 400 de lei. De asemenea, în cazul pensionarilor care, în luna martie 2025, respectiv noiembrie 2025, au încasat diferenţe de drepturi băneşti aferente unor perioade anterioare lunii martie 2025, respectiv noiembrie 2025, la determinarea plafonului prevăzut de prezenta ordonanță de urgență nu se iau în considerare aceste drepturi. Sprijinul financiar nu se ia în calcul nici la stabilirea plafonului privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, nici la acordarea venitului minim de incluziune și nici la acordarea biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice. Sprijinul se adresează pensionarilor români cu domiciliul în România sau în străinătate, având la bază necesitatea adecvării veniturilor pensionarilor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii. În Prahova, în luna aprilie a.c., 91.917 de pensionari au primit acest ajutor. În prezent, în baza de date a Casei Județene de Pensii Prahova se găsesc 228.570 de beneficiari, iar dintre aceștia 90.383 au pensii mai mici de 2.574 lei”, se precizează într-un răspuns primit de la Graziella Chițu, consilier în cadrul Serviciului Comunicare și Relații Publice al Casei Județene de Pensii Prahova.