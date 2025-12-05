• Cele mai mari suprafețe cultivate au fost cu tomate

N. Dumitrescu

Având în vedere faptul că, la sfârșitul lunii noiembrie a.c., Ministerul Agriculturii a anunțat finalizarea procesului financiar aferent anului 2025 pentru programul destinat cultivatorilor de legume în spații protejate, respectiv în seră/solar, cu o alocare totală de 271,2 milioane de lei, fondurile fiind virate în conturile direcțiilor agricole județene, pentru ca acestea să efectueze plățile către beneficiari până la data de 30 noiembrie 2025, am solicitat informații în acest sens de la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova. Astfel, în anul 2025, conform unui răspuns primit de la instituția menționată, sprijinul financiar acordat la nivelul judeţului Prahova a însumat 7.588.103,53 lei, acesta ajungând la producătorii agricoli cultivatori de legume în spaţii protejate. ”Au fost declaraţi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de legume în spaţii protejate un număr total de 472 beneficiari. Conform HG 325 din 2025, privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate, producătorii agricoli puteau cultiva în spaţii protejate următoarele legume: ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar şi/sau iute; castraveţi; ceapă verde; fasole păstăi; salată; spanac; tomate; varză; vinete. În judeţul Prahova, cele mai mari suprafeţe cu legume cultivate în spaţiile protejate au fost cele cu tomate, ardei şi castraveţi. Suma încasată de fiecare beneficiar este diferită, în funcţie de suprafaţa cu care s-a înscris în program, aceasta fiind de 1,5 euro/mp, la valoarea de 4,9774 lei/1є. Cei mai mulţi producători agricoli au fost din următoarele localităţi: Balta Doamnei, Olari, Râfov, Puchenii Mari, Gherghiţa”, ne-au precizat reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova.

De menționat și faptul că, la nivel național, în total, 16.638 de fermieri au beneficiat, anul acesta, de sprijin financiar acordat prin intermediul HG nr. 325/2025.