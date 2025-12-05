N. Dumitrescu

Potrivit unor date statistice, solicitate de la Serviciul Regim Permise și Înmatriculări Auto Prahova, în momentul de față sunt înregistrați în județul Prahova un număr de 301.163 deținători de permise de conducere. Destul de mulți, în condițiile în care, conform Direcției Județene de Statistică Prahova, la 1 ianuarie 2025, populaţia după domiciliu a fost de 751.244 persoane, în scădere cu 5.969 persoane faţă de 1 ianuarie 2024. Cert este însă faptul că, de la an la an, sunt înregistrate atât noi solicitări de înmatriculare a autovehiculelor, cât și de obținere a carnetului de șofer. ”De la începutul anului 2025 au fost eliberate 26.702 permise de conducere. De asemenea, de la începutul anului 2025 au fost susținute, în vederea obținerii permisului de conducere, un număr de 11.965 de probe teoretice și 9.836 probe practice. Totodată, de la începutul anului 2025 au fost eliberate 19.364 certificate de înmatriculare, fiind radiate un număr de 5.235 de autovehicule”, se precizează în răspunsul solicitat instituției menționate, în care s-a mai subliniat faptul că, la nivelul județului Prahova, în anul 2024 au fost eliberate 56.800 certificate de înmatriculare și 27.768 de permise de conducere.

De adăugat faptul că, potrivit unei centralizări a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, la nivel de țară, la sfârșitul anului 2024, în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate existau 8.856.128 de deținători de permise de conducere și 10.785.270 de vehicule înmatriculate.