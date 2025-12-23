F. T.

Potrivit datelor centralizate la nivelul Poliţiei Române, de la începutul acţiunii „Pirotehnic” şi până în data de 11 decembrie, oamenii legii din cadrul Inspectoratelor de poliţie judeţene din ţară au efectuat zeci de controale la persoane fizice și juridice autorizate. Au fost întocmite 408 dosare penale, în cadrul cărora au fost constatate 433 de infracțiuni, fiind cercetate 426 de persoane.

De asemenea, oamenii legii au indisponibilizat peste 28 de tone de articole pirotehnice, în valoare de 1.391.905 lei.

Una dintre acţiunile relevante derulate o constituie acţiunea poliţiştilor de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Prahova, care au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în Prahova și alte două în județul Ilfov, la adresele unor persoane și la sediul unui agent economic, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

În urma descinderilor, la domiciliul unui bărbat din Florești au fost identificate iniţial aproximativ 100 de kilograme de materiale pirotehnice deținute și depozitate cu încălcarea prevederilor legale. De asemenea, într-un container metalic au fost găsite alte aproximativ 2.600 de kilograme de articole pirotehnice, deținute și depozitate fără respectarea condițiilor legale, acestea fiind destinate comercializării. Cantitatea de 2700 kg de articole pirotehnice a fost indisponibilizată, în vederea continuării cercetărilor, iar bărbatul a fost condus la sediul unității de poliție, fiind reţinut.