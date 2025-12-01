În etapa de Circuit European U17 din Nurenberg, floretista Antonia Stănescu, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești și pregătită de antrenorul Claudiu Moldanschi, a avut o evoluție solidă. În Germania, competiția a reunit cele mai bune sportive din peste 15 țări.

În concursul individual, Antonia a avut un parcurs foarte bun în grupele de calificare, unde a înregistrat patru victorii din șase asalturi, confirmând forma sportivă bună și nivelul în continuă ascensiune. În fazele eliminatorii, sportiva ploieșteană a reușit un succes important în fața franțuzoaicei Alexia Chaidakis, victorie care i-a asigurat intrarea pe tabloul de 64 celei mai puternice competiții europene din acest weekend.

La final, Antonia Stănescu a încheiat concursul pe locul 57 din 197 de participante, o clasare foarte bună având în vedere nivelul extrem de ridicat al întrecerii.

Rezultate notabile au venit și în proba pe echipe, unde România – în formula Alexandra Adoch (ACS Floreta Timișoara), Antonia Stănescu (CS Petrolul Ploiești), Maria Leonte (CSM Corona Brașov) și Ilinca Vereș (Rapid București) – a obținut locul 7 din 25 de echipe, confirmând progresul generației U17 și coeziunea lotului tricolor.