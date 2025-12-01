Virgiliu Nanu: Cei care vor fi vinovați vor plăti!

N. D.

Neregulile majore identificate recent de Curtea de Conturi în activitatea Consiliului Județean Prahova din mandatul trecut, soldate cu influențe negative asupra bugetului județului, au fost prezentate, în mod oficial, actualilor aleși județeni. Decizia i-a aparținut președintelui Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, care, la ultima ședință din luna noiembrie a.c., a pus la dispoziția aleșilor prezenți în sală o informare despre concluziile auditului Curții de Conturi asupra activității fostei administrații județene. ”În ședința Consiliului Județean Prahova din data de 27 noiembrie a.c. au fost prezentate oficial concluziile Raportului de Audit financiar realizat de Curtea de Conturi-Camera de Conturi Prahova asupra situațiilor financiare ale Unității Administrativ-Teritoriale Județul Prahova pentru perioada 2020-2024. Documentul evidențiază erori cu influențe semnificative asupra bugetului județului, toate generate de deciziile administrației precedente. Auditul confirmă efectuarea unor plăți nejustificate sau ilegale în valoare de peste 6 milioane de lei, reprezentând decontări pentru lucrări neexecutate, actualizări de preț calculate greșit, servicii facturate nelegal ori cotizații achitate fără justificare către asociații de dezvoltare intercomunitară”, se menționează într-un comunicat al administrației județene, după ce a avut loc ședința menționată. Așa cum se precizează în comunicat, ”printre cele mai grave situații identificate în urma auditului se numără:peste 2 milioane lei plătiți pentru lucrări inexistente în proiectul privind rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor pe Valea Slănicului; sume importante achitate în mod nejustificat în proiectele de infrastructură rutieră, inclusiv pentru obiectivul ”Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic”; plăți suplimentare în proiecte de drumuri județene, rezultate din cantități neexecutate sau lucrări supraevaluate; aproape 1 milion de lei virați către asociații de dezvoltare intercomunitară fără justificarea utilizării fondurilor în beneficiul județului”. ”Actuala administrație a luat măsuri imediate pentru recuperarea prejudiciilor, acolo unde acest lucru a fost posibil. O parte dintre sume au fost deja recuperate integral, iar pentru restul au fost transmise notificări și sunt pregătite acțiuni în instanță. De asemenea, au fost constituite comisii tehnice și administrative pentru extinderea verificărilor și stabilirea răspunderii persoanelor implicate. Județul Prahova nu își poate permite să repete greșelile trecutului! Vom recupera fiecare sumă datorată și vom continua să aplicăm un standard strict de responsabilitate în gestionarea banului public”, se mai precizează în document. De altfel, în intervenția sa în cadrul ședinței de consiliu, și președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a precizat că instituția pe care o conduce va informa public, în mod transparent, cu privire la evoluția recuperării prejudiciilor și la măsurile adoptate în urma acestui audit, în condițiile în care, a subliniat acesta, vinovată nu este actuala conducere a administrației județene, ci aceea din mandatul trecut.”A apărut acest raport al Curții de Conturi, iar anumite persoane s-au grăbit să mă critice pe mine, ca și când eu aș fi făcut acele greșeli. Eu pun acest raport la dispoziția fiecărui consilier județean, cu concluziile aferente. Luați act de ceea ce este trecut acolo, și dacă veți considera că este bine să criticați administrația din care și dumneavoastră faceți parte, vă doresc în continuare succes! Dar vă promit un lucru:o să răspund punctual la toate criticile! Și la cât de greu se circulă în Păulești, și referitor la toată moștenirea pe care ne-au lăsat-o (n.n.- cei din fosta conducere a Consiliului Județean Prahova). Cei care vor fi vinovați vor plăti! M-am chinuit să recuperez toate aceste sume plătite ilegal. O parte din bani s-a recuperat, o parte nu. Acolo unde n-au fost recuperați banii, o să mergem în instanță pentru recuperarea lor, iar acolo unde o să pierdem în instanță, o să mă îndrept împotriva acelora care au semnat, ca să fie clar pentru toată lumea!”, le-a transmis președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, aleșilor județeni prezenți la ședința de la sfârșitul lunii noiembrie, după ce le-au fost înmânate concluziile auditului menționat.