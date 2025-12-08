„Lupii” trebuie să depășească momentul dezamăgirii provocate de eșecul drastic suferit în fața Universității Craiova, ce a închis, pentru echipa noastră, capitolul 2025-2026 al Cupei României, și să se concentreze pe următorul joc din Superliga, deplasarea de la Arad. Fără înfrângere în campionat de la finalul lunii septembrie, trupa lui Eugen Neagoe are nevoie de un rezultat pozitiv pe terenul UTA, nu atât pentru a șterge impresia nu tocmai plăcută lăsată joi seară, ci mai ales pentru a-și consolida parcursul ascendent pe care l-a avut în ultimele două luni. După victoria obținută, în etapa trecută, cu Metaloglobus, echipa noastră a părăsit zona locurilor de baraj și nu poate decât să-și dorească să adune punctele care să o distanțeze și mai mult de linia roșie a clasamentului.

„Este o partidă foarte importantă pentru ambele formații. UTA este o echipă în formă, și chiar dacă a pierdut ultimul joc de acasă, cel cu Universitatea Cluj, a avut o evoluție bună și putea părăsi terenul neînvinsă. Dar, luni după-amiază îmi doresc ca noi să fim cei care impun ritmul, să controlăm jocul, pentru că, la rândul nostru, traversăm o perioadă foarte bună, cu șapte meciuri fără înfrângere în campionat, și vreau să continuăm pe această linie. Sigur, îmi doresc toate cele trei puncte, știu că nu va fi ușor, dar va depinde foarte mult de noi și sper ca jucătorii care vor intra pe teren să fie bine din toate punctele de vedere, fizic și psihic, dar și inspirați în tot ceea ce vor face pe parcursul întâlnirii”, a spus Eugen Neagoe, cel care, cu siguranță, va reveni la formula de echipă obișnuită din campionat, după ce, contra Craiovei, le-a dat posibilitatea să evolueze și celor care au prins mai puține minute în acest sezon. „Sper să avem tot lotul la dispoziție, dar la acest moment sunt unele probleme pentru că Mateiu și Hanca acuză o răceală. Vom vedea până la ora jocului care va fi starea lor și dacă ne vom putea baza pe ei”, a afirmat tehnicianul „galben-albaștrilor”.

Cu un gol și o pasă de gol reușite în confruntarea cu Metaloglobus, Vali Gheorghe a „prins” și echipa etapei, în ancheta LPF, așa încât așteaptă cu încredere confruntarea de la Arad. „Suntem conștienți de importanța meciului și sper să ne continuăm seria bună din campionat și să câștigăm. Nu contează realizările individuale în această perioadă, primordială este echipa și vrem să acumulăm cât mai multe puncte până la finalul anului, să intrăm neînvinși în vacanță”, a spus fotbalistul Petrolului. „M-am antrenat foarte bine în toată această perioadă și de aceea nu am fost surprins că s-a apelat la mine ca titular în ultima etapă. Mă aștepatam să-mi vină rândul și, când mi s-a dat șansa, am profitat de ea. Vreau să-mi ajut echipa în continuare, sunt încrezător și îmi doresc să revin la potențialul meu maxim”, a mai adăugat Vali Gheorghe.

Meciul de la Arad va începe la ora 17.30 și va fi arbitrat de Istvan Kovacs.