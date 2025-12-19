Guvernul României a modificat din nou Codul Fiscal și îi obligă pe primari să stabilească mai repede taxele şi impozitele locale pentru 2026. Termenul este 31 decembrie astfel încât de la începutul anului să poată fi încasate noile sume majorate. În plus, autoritățile care nu cresc taxele nu mai primesc bani de la bugetul de stat. Guvernul vrea ca de anul viitor comunele să-şi poată autofinanţa cheltuielile.

Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern prevede că impozitele şi taxele locale nu pot fi mai mici decât cele stabilite în 2025.

Impozitul pentru un imobil va fi calculat după o nouă formulă: un metru pătrat construit este evaluat la 2.677 de lei, mai mult cu 70 % faţă de cât era până acum.

În plus, nu se mai ţine cont de vechimea blocurilor iar consiliile locale vor putea acorda scutiri doar pentru mult mai puţine categorii de terenuri şi clădiri.

Şi persoanele cu handicap vot plăti din 2026 impozite pe proprietate şi autoturisme. Premierul a făcut precizări şi despre taxarea serelor şi solariilor. Vor fi impozitate cele de tip industrial, nu şi solarele din gospodarii.

Primarii din mediul rural se tem că la sate va fi destul de greu să colecteze taxele şi impozitele locale majorate.

România este ţara din Uniunea Europeană cu cei mai mulţi proprietari de locuinţe. Conform Eurostat, în 2022, aproape 95 % din populaţie trăia într-o casă proprietate personala, mult peste media europeană, de nici 69%.

Datele Comisiei Europene arată că în 2023 impozitul pe proprietate în România reprezenta aproximativ 0,6 % din PIB, iar veniturile colectate din astfel de taxe se apropiau de 1,8 miliarde de euro.

Impozitul pe proprietate se achită în două tranşe egale până la 31 martie respectiv 30 septembrie. O reducere de 10 % se aplică pentru proprietarii care plătesc integral suma în primele 3 luni ale anului.