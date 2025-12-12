Opt școli din Prahova intră pentru prima oară într-un program pilot care formează baza piramidei sportive alPHa. Proiectul oferă materiale pentru handbal, sprijin logistic și activități coordonate de antrenorii clubului. 755 de elevi din clasele întâi și a doua încep un proces de inițiere și selecție în handbal, desfășurat timp de șase luni.

Antrenorii lucrează direct în școli. Explică regulile handbalului. Propun jocuri simple. Observă copiii implicați și selectează grupele pentru activitățile viitoare. Programul reprezintă primul pilon al piramidei sportive și stabilește traseul copiilor către sportul organizat.

Școlile participante sunt:

Școala Gimnazială George Emil Palade Ploiești

Școala Gimnazială 2 Boldești Scăeni

Școala Gimnazială Comuna Măgurele

Școala Gimnazială Măgureni

Școala Gimnazială Brâncoveanu Vodă Urlați

Școala Gimnazială Ing Ghe. Pănculescu Vălenii de Munte

Școala Gimnazială Comuna Florești

Școala Gimnazială George Enescu Sinaia

Proiectul se încheie cu o competiție dedicată copiilor din aceste școli. Nu urmărim clasament. Urmărim apropierea lor de sport și dorința de a continua activitatea în cluburile partenere.

Declarația directorului CS alPHa Prahova, Ionuț Urzeală:”Modelul folosit în ultimii 25 de ani nu este în regulă. Cheltuie fără să aibă prevenție pentru obezitate. Nu formează baze reale pentru sport. Reușește doar din când în când să obțină rezultate internaționale și tot din când în când să ofere spectacol sportiv care să vândă bilete. Se întâmplă rar și foarte rar. Acest program este un pas prin care schimbăm direcția. Le mulțumesc școlilor implicate și ne vedem în sălile de sport cu copilașii. Programul se extinde în anul următor. Obiectivul este clar. Mai multe școli, mai mulți copii și mai multe drumuri deschise către sport pentru comunitatea din Prahova”.