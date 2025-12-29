N. Dumitrescu

Operatorul local de termoficare din Ploiești, care asigură producerea și furnizarea agentului termic în sistem centralizat, le dă asigurări locuitorilor orașului, în contextul în care ne aflăm în plin sezon rece, că nu sunt probleme în ceea ce privește căldura din apartamentele lor. ”Primăria Municipiului Ploiești a achitat integral obligațiile financiare față de Termo Ploiești, motiv pentru care societatea noastră a efectuat plata gazului natural în avans, până la data de 15.02.2026. În prezent nu există niciun risc privind producerea și furnizarea agentului termic, activitatea desfășurându-se în parametri normali”, au precizat reprezentanții Termo Ploiești. Reamintim faptul că Termo Ploiești administrează sistemul integrat de termoficare urbană, respectiv producție-transport-distribuție, ce asigură alimentarea cu energie termică a municipiului Ploiești, sistem care permite utilizarea mai multor combustibili, și produce simultan în cogenerare energia electrică și termică. Baza de clienți ai societații pentru furnizarea serviciilor de energie termică este alcătuită din 54.000 de apartamente, însemnând aproximativ 120.000 de persoane, respectiv 52% din populația municipiului Ploiești, dar și din agenți economici și instituții publice. Din energia termică produsă în centrala termoelectrică de la Brazi, 85% este livrată populației, iar restul agenților economici și instituțiilor publice.