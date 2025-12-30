George Ogăraru a fost premiat la Vălenii de Munte, devenind ”Cetățean de onoare” al localității.

Oficialitățile din Vălenii de Munte, în frunte cu primarul Florin Constantin, au onorat activitatea sportivă a fostului internațional acordându-i acestuia, în cadrul unei ceremonii speciale, titlul de cătățean de onoare al orașului prahovean. Ogăraru a pus pe picioare o Academie de Fotbal care îi poartă numele.