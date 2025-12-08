Este penurie de bărbați în Letonia, țară în care femeile sunt nevoite să-și angajeze „soți pentru o oră” care să le ajute la treburile casnice, conform Mediafax. Un raport Eurostat recent arată că ponderea femeilor în Letonia este cu 15,5% mai mare față de bărbați – de peste trei ori rata medie din Uniunea Europeană, potrivit presei locale. Între timp, la populația de peste 65 de ani, există de două ori mai multe femei decât bărbați, după cum relatează World Atlas. Prin urmare, țara baltică s-a trezit cu o lamentabilă lipsă de bărbați. Publicația britanică The Sun dă exemplul Daniei, o doamnă singură care lucrează la festivaluri și care a spus că 98% dintre colegii ei sunt femei. „Nu e nimic în neregulă cu asta… dar doar pentru un echilibru bun, ai vrea să ai mai mulți bărbați cu care să flirtezi sau să discuți”, s-a plâns ea. „Este pur și simplu mai interesant. De aceea, toate prietenele mele au plecat în străinătate și și-au găsit iubiți acolo”, a susținut și prietena ei, Zane. Asta pare să fie un business extrem de lucrativ pentru puținii bărbați existenți, care fac bani frumoși închiriindu-se pentru servicii la cerere, iar platformele online pe care îți poți rezerva un „bărbat cu mâini de aur”, pentru o oră sau chiar pentru o zi întreagă, au bubuit – aceștia fiind capabili să facă lucrări la instalația sanitară, tâmplărie, reparații și chiar să monteze un televizor pe perete. Pe remontdarbi.lv nu există ceva de care să ai nevoie și să nu ți se livreze. Este vorba, în esență, despre niște meseriași glorificați, al căror business e înfloritor, pe fondul secetei de bărbați. Dar de unde și până unde acest dezechilibru de gen? Experții spun că bărbații mor mai repede decât femeile din cauza unor alegeri nesăbuite de viață. Ei fumează în număr mai mare decât femeile, sunt supraponderali, chiar obezi. Potrivit unei analize World Atlas, „Bărbații sunt de trei ori mai predispuși să fumeze, 31% din populația masculină fumeaza, comparativ cu 10% din populația feminină. Bărbații sunt mai predispuși să fie obezi sau supraponderali – 62% dintre ei sunt astfel, comparativ cu 57% dintre femei”. Însă nu doar în Letonia se practică închirierea de soți. În SUA, Laura Young, mamă a trei copii, a ajuns virală după ce și-a închiriat soțul altor femei pentru a face treburi dintre cele mai ciudate pentru bani în plus. Ei și-au numit firma „Închiriază-mi soțul îndemânatic”, iar James se duce și vopsește garduri, pune faianță, montează mochete pentru 44 de dolari pe oră. Pentru o zi întreagă, James percepe 280 de dolari. Ei spun că afacerea lor e atât de profitabilă, încât sunt nevoiți să mai și refuze ofertele de job.