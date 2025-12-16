• Papp și Hanca, printre absolvenți!

Duminică, cursanții licenței C UEFA au susținut examenul final, încheind cu succes această etapă în formarea lor ca antrenori.

Examenul s-a desfășurat sub coordonarea coach educator-ului Marius Vișan și sub supravegherea reprezentantului Școlii Federale de Antrenori, Daniel Gheorghe. Toți cursanții au trecut cu brio, iar AJF Prahova i-a felicitat pentru munca depusă, seriozitate și implicare! Printre ei nume importante precum. Paul Papp și Sergiu Hanca, fotbaliștii Petrolului, foști internaționali, coborând «la munca de jos».

De remarcat și sprijinul Comunei Valea Călugărească, gazdele examenului, precum și al grupelor de copii și juniori ale CS Valea Călugărească, conduse de Claudiu Neagu și Cătălin Ruptureanu, pentru buna desfășurare a activităților.