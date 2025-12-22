F.T

La sfârşitul săptămânii trecute, la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti s-a desfășurat ceremonia acordării gradelor militare de „maistru militar clasa a IV-a” și „sergent major” absolvenţilor promoţiei decembrie 2025. Festivitatea, la care au participat generalul Dan-Paul Iamandi- inspector general al IGSU, reprezentanţi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din ţară, părinţi şi apropiaţi ai tinerilor absolvenţi, a avut o rezonanţă aparte pentru noua generaţie de pompieri, marcând începutul carierei de salvatori în slujba comunităţii. În cadrul ceremoniei, inspectorul general al IGSU i-a felicitat pe absolvenţi: ”Ați încheiat cu succes o etapă esențială de formare, în care ați demonstrat tărie de caracter, disciplină și capacitatea de a vă ridica la înălțimea acestei profesii. Ați ales o misiune în care fiecare secundă contează, iar fiecare decizie poate salva o viață. Ați demonstrat, prin disciplină și determinare, că sunteți pregătiți să faceți față realităților unei profesii în care nu există jumătăți de măsură”. De asemenea, şi colonelul Daniel-Ionuţ Enescu, comandantul Şcolii de Pompieri Boldeşti, i-a motivat pe noii salvatori: „De astăzi, uniforma pe care o purtați capătă o semnificație deplină, iar faptele voastre vor vorbi despre pregătirea și caracterul vostru. Vă doresc ca fiecare pas al parcursului vostru profesional să fie pe măsura ambițiilor și visurilor, iar fiecare provocare să devină o oportunitate de a demonstra curajul și dedicarea care v-au adus astăzi aici.”