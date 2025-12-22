V.S.

La finalul săptămânii trecute, în noaptea de vineri spre sâmbătă, a fost finalizată o nouă etapă a intervențiilor tehnice desfășurate la Barajul Paltinu, lucrările fiind realizate în condiții strict controlate, fără a afecta alimentarea cu apă a populației, au informat Consiliul Județean Prahova și Instituția Prefectului Prahova.

Potrivit autorităților, în cadrul acestei etape a fost repus în funcțiune cel de-al doilea hidroagregat al hidrocentralei, după finalizarea operațiunilor de decolmatare și curățare. Punerea în funcțiune s-a realizat prin evacuarea apei exclusiv prin hidrocentrală și conducta Elsid, fără ca fluxul să fie direcționat către sistemul de alimentare cu apă potabilă.

În primele ore de funcționare, turbiditatea apei evacuate a fost ridicată, motiv pentru care operațiunea s-a desfășurat pe o durată extinsă și sub monitorizare permanentă. Pe întreaga perioadă a lucrărilor, alimentarea cu apă a populației a fost menținută în condiții normale. Nivelul apei din acumularea Paltinu se menține stabil, la cota de 631 mdMN, iar Stația de Tratare Voila funcționează în parametri optimi, asigurând continuitatea serviciului public de alimentare cu apă.

Intervențiile au fost realizate în urma unei coordonări strânse între toate instituțiile implicate, conform etapelor stabilite în cadrul ședințelor tehnice, cu supravegherea permanentă a parametrilor de funcționare.

La această acțiune au participat Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Buzău–Ialomița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, Hidroelectrica, Exploatarea Sistemului Zonal Prahova, Hidro Prahova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, Distribuție Energie Electrică România, Elsid, Consiliul Județean Prahova și Instituția Prefectului – Județul Prahova. În perioada următoare vor fi desfășurate și alte lucrări tehnice, etapizate, necesare pentru readucerea completă a hidrocentralei la parametrii normali de funcționare, obiectivul principal rămânând menținerea siguranței alimentării cu apă și a stabilității întregului sistem din județul Prahova.