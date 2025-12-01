FC Petrolul o întâlnește pe Metaloglobus și are mare nevoie de victorie pentru a-și consolida seria invincibilă ce durează de la sfârșitul lunii septembrie. Partida de luni se va disputa pe „Ilie Oană”, de la ora 16.00.

„Lupii” vin după șase meciuri fără înfrângere în campionat, ultimele patru încheiate la egalitate, dar senzația este că tot acest bilanț și-ar pierde din valore în contextul unui alt rezultat decât cel aducător de trei puncte la capătul confruntării de astăzi după-amiază. „Suntem în fața unui joc foarte important și, sper să nu am dreptate, dar le-am transmis jucătorilor că va fi un meci chiar mai dificil decât cel de la București, cu FCSB! Asta pentru că este o presiune mare pe umerii noștri, trebuie neapărat să câștigăm, să obținem aceste trei puncte importante și, astfel, să dăm greutate ultimului rezultat și, în general, seriei de meciuri fără înfrângere”, a avertizat Eugen Neagoe, cel care a spus și ce trebuie să facă elevii săi pentru a preîntâmpina o surpriză neplăcută. „Au bătut pe FCSB, au terminat la egalitate cu Universitatea Craiova și cu CFR, deci trebuie să fim foarte atenți și să încercăm să nu le dăm șanse. Este o echipă care încearcă să paseze, să controleze jocul, a avut o posesie bună în multe partide, au obținut puncte importante cu echipe foarte bune, deci suntem avertizați. Dar, ne dorim să fim mai puternici, să impunem ritmul, să conducem jocul, iar dacă ei nu vor avea mingea, atunci le va fi destul de greu să ne pună probleme. Știu că avem puține goluri marcate, vrem să înscrie mai mult, dar, din păcate, deși au fost meciuri în care ne-am creat situații foarte bune, am și ratat mult. Sper ca acum să fim mai inspirați și să marcăm indiferent dacă vom avea multe sau puție ocazii, pentru că îmi doresc să câștigăm neapărat și să ne adjudecăm cele trei puncte atât de importante”, a continuat tehnicianul „galben-albaștrilor”.

Unele dintre temerile „lupilor” sunt legate și de starea suprafeței de joc, în condițiile în care în aceste zile a plouat foarte mult la Ploiești. „Din păcate, a plouat foarte mult, probabil că și terenul va fi foarte greu. Nu am intrat deloc pe el de la partida cu Oțelul Galați, a fost și jocul naționalei aici și ne-am dorit, firesc, să-l protejăm. Dar, indiferent de vreme și chiar dacă este o oră mai puțin obișnuită, îmi doresc ca suporterii noștri să vină în număr cât mai mare la stadion, pentru că avem nevoie de susținerea lor. Sunt foarte importanți pentru noi, pentru că Petrolul nu este o echipă oarecare, ci una care, de-a lungul timpul, s-a identificat cu acești suporteri. În foarte multe meciuri ei au dat un ajutor formidabil, sunt, practic, cel de-al doilea jucător, iar băieții au simțit asta în teren și au avut o viteză în plus”, a mai adăugat Eugen Neagoe, antrenorul cu o singură înfrângere, chiar la debut, în mandatul său pe banca Petrolului. „Nu avem probleme de efectiv, va fi același lot, practic, ca la meciul cu FCSB și sper ca jucătorii care intră să facă totul pentru victorie”, a concluzionat Neagoe.

Biletele sunt disponibile la casa stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschisă astăzi, începând de la ora 10.00 și până la pauza întâlnirii, dar și on-line, de pe https://bilete.shop.fcpetrolul.ro/ si pe www.entertix.ro.