Tragerile la sorți pentru stabilirea grupelor de la Turul de Elită la U19, respectiv cele din Runda 2 la U17, au avut loc la Nyon, Elveția. Meciurile sunt programate să se dispute în luna martie a anului viitor.

Reprezentativele U19 și U17 și-au aflat adversarele din următoarea etapă de calificări către EURO U19 și EURO U17 din 2026. Astfel, naționala U19, pregătită de Adrian Dulcea și formată din jucători născuți după 1 ianuarie 2007, se va lupta pentru un loc la turneul final din Țara Galilor cu Ucraina, Kazahstan și Irlanda de Nord.

În ceea ce privește reprezentativa U17, pregătită de Mircea Diaconescu și formată din fotbaliști născuți după 1 ianuarie 2009, aceasta va lupta pentru un loc la turneul organizat de Estonia cu Islanda, Portugalia și Italia. Doar câștigătoarele grupelor vor merge la Campionatele Europene dedicate naționalelor U19 și U17. Gazdele respectivelor competiții, Țara Galilor (U19) și Estonia (U17), sunt calificate automat.

De reamintit că, în ceea ce privește naționala U17, pe lângă cele 7 locuri disponibile pentru turneul final EURO 2026, cele mai bine clasate 11 ­echipe din această a doua etapă a calificărilor vor obține calificarea la Cupa Mondială U17 2026 din Qatar.