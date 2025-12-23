Având în vedere perioada Sărbătorilor de Iarnă, și muzeele prahovene au anunțat care este programul după care vizitatorii le pot trece pragul. Astfel, atât Muzeul de Științele Naturii Prahova, cât și Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile lor au anunțat următorul program de funcționare: 24 decembrie a.c., deschis între orele 9.00-14.00, ultima intrare urmând să aibă loc la ora 13.30, 25 și 26 decembrie a.c. – închis. În zilele de 27 și 28 decembrie a.c., muzeele menționate vor fi deschise în intervalul orar 9.00-17.00.