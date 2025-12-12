Al treilea eșalon valoric își ”consumă” în acest weekend ultima rundă din anul 2025, în fiecare dintre cele două serii în care evoluează echipele prahovene fiind programat câte un derbi județean, CS Păulești – CS Blejoi – în C2, respectiv CSO Băicoi – Tricolorul Breaza, în C 4.

Mai important devine duelul pentru clasarea pe ”loc de play-off”, conform noului sistem competițional, doar primele patru clasate având dreptul să meargă în faza a doua ”superioară” a campionatului, cu condiția să îndeplinească și condițiile de clasificare necesare, până în acest moment, doar CSO Băicoi și CS Blejoi fiind ”în cărți”, cu șanse reale de a îndeplini ambele ”condiții” – și clasare în primele 4, și îndeplinirea condițiilor de clasificare. ”Restul” ar mai avea timp de completări ale actelor, până pe 15 decembrie, dar vom vedea la momentul potrivit cine și-a făcut ”temele” și cine… nu! Iată clasamentele și programul etapei:

Liga 3, seria 2

Clasament

Loc Echipa M V E Î G PT

1 Sporting Liești 16 12 1 3 44 – 21 (23) 37

2 KSE Târgu Secuiesc 16 10 3 3 34 – 16 (18) 33

3 CS Păuleşti 16 9 3 4 32 – 15 (17) 30

4 CS Blejoi 16 9 2 5 44 – 21 (23) 29

5 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 16 8 2 6 33 – 26 (7) 26

6 Victoria Traian 16 8 1 7 31 – 33 (-2) 25

7 Unirea Braniştea 16 8 3 5 37 – 28 (9) 24

8 CSO Plopeni 16 7 3 6 22 – 22 (0) 24

9 Petrolul 2 16 6 0 10 33 – 32 (1) 18

10 Dacia Unirea Brăila 16 4 2 10 25 – 43 (-18) 14

11 SC Oțelul Galați 2 16 2 2 12 15 – 61 (-46) 8

12 CSM Râmnicu Sărat 16 2 0 14 21 – 53 (-32) 6

Programul ultimei runde din 2025:

Etapa a 17-a, 12-13 decembrie:

Oțelul Galați II – CSM Rm. Sărat

Dacia Unirea Brăila – Sepsi Sf. Gheorghe II

Petrolul Ploiești II – Sporting Liești

CS Păulești – CS Blejoi

Victoria Traian – CSO Plopeni

KSE Târgu Secuiesc – Unirea Braniștea

Liga 3, seria 4

Clasament

Loc Echipa M V E Î Gol. PT

1 Flacăra Moreni 16 13 2 1 44 – 15 (29) 41

2 CSL Ştefăneştii de Jos 16 11 3 2 39 – 20 (19) 36

3 Olimpic Zărneşti 16 10 4 2 44 – 24 (20) 34

4 Urban Titu 16 7 4 5 26 – 22 (4) 25

5 CSO Băicoi 16 6 7 3 24 – 21 (3) 25

6 CSO Teleajenul Vălenii de Munte 16 6 5 5 21 – 23 (-2) 23

7 CSM Săcele 16 5 3 8 23 – 29 (-6) 18

8 Progresul Mogoşoaia 16 5 2 9 24 – 26 (-2) 17

9 Tricolorul Breaza 16 4 3 9 17 – 34 (-17) 15

10 Voința Crevedia 16 4 2 10 13 – 26 (-13) 14

11 Kids Tâmpa Braşov 16 3 2 11 15 – 33 (-18) 11

12 FC Pucioasa 16 3 1 12 17 – 34 (-17) 10

Programul ultimei runde din 2025:

Etapa a 17-a, 12-13 decembrie

CSO Băicoi – Tricolorul Breaza

CSL Ștefănești – FC Pucioasa

Urban Titu – Olimpic Zărnești

CSM Săcele – Kids Tâmpa Brașov

Teleajenul Vălenii de Munte – Flacăra Moreni

Voința Crevedia – Progresul Mogoșoaia