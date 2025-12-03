V.S.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat miercuri seară o nouă vizită în județul Prahova pentru a evalua situația din spitalele afectate de întreruperea furnizării apei potabile, generată de golirea lacului de acumulare de la Paltinu. Prima oprire a fost la Spitalul Municipal Câmpina, una dintre unitățile sanitare care funcționează în regim de avarie.

„Am vrut să văd direct cum sunt protejați pacienții, cum se desfășoară activitatea medicală în aceste condiții și dacă măsurile stabilite aseară, în ședința de urgență de la Consiliul Județean Prahova, sunt respectate întocmai. În astfel de situații, intervenția rapidă și monitorizarea strictă nu sunt doar recomandate, ci obligatorii”, a declarat ministrul.

În prezent, la Spitalul Municipal Câmpina sunt internați 57 de pacienți. Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă, au fost distribuite 2.800 de sticle destinate atât pacienților, cât și personalului medical, iar ISU sprijină unitatea cu apă menajeră prin cisterne și bazine mobile. Din cauza condițiilor de avarie, internările au fost suspendate temporar.

Ministrul a vizitat saloanele și a stat de vorbă atât cu pacienții, cât și cu cadrele medicale. „Situația este dificilă, dar echipele sunt mobilizate și gestionează fiecare detaliu cu responsabilitate”, a subliniat acesta.

La evaluarea de la Câmpina au participat președintele Consiliului Județean Prahova, Nanu Virgiliu, directorul DSP Prahova, șefa Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și managerul spitalului. Împreună au analizat modul de implementare a măsurilor dispuse și eventualele ajustări necesare pentru menținerea unui nivel ridicat de protecție sanitară.

Deocamdată nu a fost necesar transferul pacienților către unități medicale din București. Spitalul Județean de Urgență Ploiești a reușit să gestioneze eficient cazurile care au necesitat îngrijiri suplimentare, fără a depăși capacitatea județeană de răspuns.

Ministerul Sănătății anunță că verificările vor continua în toate unitățile sanitare afectate, pentru a obține o imagine completă și pentru a implementa un plan de acțiune coordonat la nivelul întregului județ.

„Sunt alături de personalul medical și de autoritățile locale pentru a ne asigura că oamenii nu au de suferit și că menținem sub control sănătatea publică. Suntem în alertă și rămânem așa până la remedierea completă a situației”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.