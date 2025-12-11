V. S.

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat că prima stație de așteptare din noul lot a ajuns la Ploiești. Asta în condițiile în care societatea de transport public local se află, după cum însuși edilul spune, în prag de insolvență. Primarul Ploieștiului afirmă, pe de altă parte, că în următoarele 60 de zile vor fi livrate și celelalte peste 20 de stații incluse în prima tranșă, parte a unui acord-cadru semnat de municipalitate pentru achiziția a până la 100 de astfel de stații.

”Pe baza acestui prim produs de test am dat un feedback din partea Primăriei pentru două îmbunătățiri: 1) vopsirea părții din spate a panourilor în gri antracit așa cum este restul stației (acum sunt albe); 2) îmbunătățirea culorii led-urilor de pe margine (să corespundă culorii led-urilor din plafon). Stația de așteptare are panou electronic pentru afișarea traseelor și cameră de luat vederi. După montarea tuturor stațiilor ele vor fi conectate la internet și la dispeceratul Poliției locale. Stația mai are prize USB de încărcare a telefoanelor, 2 bănci, panouri fotovoltaice pentru autonomie, 2 coșuri de gunoi, router 4G și posibilitate de afișaj comercial (pentru inchiriere)”, a transmis primarul Ploieștiului.

Firma care a câștigat licitația organizată de Primăria Ploiești este din Slatina – METALGAN COMPANY SRL, iar valoarea contractului încheiat cu municipalitatea este de 4,1 milioane de lei fără TVA. Un preț curios de mic, față de valoarea estimată inițial – de 8,48 milioane de lei fără TVA.

(Foto: Facebook Mihai Polițeanu)